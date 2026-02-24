Una vivienda se incendió en San Carlos y tres menores quedaron internados

En la noche del lunes, cerca de las 23, personal de la Policía de Mendoza y de Bomberos tuvieron que dar asistencia en un incendio de vivienda en la calle Sixto Videla al 800 del distrito de La Consulta, departamento de San Carlos.

Según informaron, durante las últimas horas del lunes, un llamada ingresó al 911 y alertó sobre una casa que estaba incendiándose; ante esto los efectivos se trasladaron al lugar y constaron que daños totales en una habitación y baño.

Aparentemente, este fuego habría comenzado porque una menor de edad manipuló un encendedor y alcohol, lo que terminó por incendiar un colchón y luego esparcirse. Esto provocó que tres menores fueran trasladados al hospital Tagarelli por intoxicación con humo.