Search
Instagram Facebook Twitter
hospital tagarelli
fuerte

Una vivienda se incendió en San Carlos y tres menores quedaron internados

Una menor estaba manipulando fuego y terminó provocando un hecho grave, afortunadamente todos están estables

En la noche del lunes, cerca de las 23, personal de la Policía de Mendoza y de Bomberos tuvieron que dar asistencia en un incendio de vivienda en la calle Sixto Videla al 800 del distrito de La Consulta, departamento de San Carlos.

Según informaron, durante las últimas horas del lunes, un llamada ingresó al 911 y alertó sobre una casa que estaba incendiándose; ante esto los efectivos se trasladaron al lugar y constaron que daños totales en una habitación y baño.

Aparentemente, este fuego habría comenzado porque una menor de edad manipuló un encendedor y alcohol, lo que terminó por incendiar un colchón y luego esparcirse. Esto provocó que tres menores fueran trasladados al hospital Tagarelli por intoxicación con humo.

ETIQUETAS:

san carlosincendioviviendainternadoMenores

+ Noticias

fuerte

Una vivienda se incendió en San Carlos y tres menores quedaron internados

Por: Redacción NDI

Atrapado

Caminaba borracho y fue detenido en Ciudad por haber robado en una casa de fotografía

Por: Redacción NDI

santuario reproductivo

Conservación del Cóndor Andino en Mendoza: el pichón de Tupungato que genera esperanzas

Por: Redacción NDI

ATENCIÓN

ANSES actualizó los montos de las asignaciones para marzo de 2026

Por: Violeta Díaz Costa

convocatoria

Se tiran de cabeza: siete empresas pelean por una comisaría en Lavalle

Por: Redacción NDI

ESTUDIOS

La Ciudad de Mendoza abre 50 becas para capacitación en marketing digital

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter