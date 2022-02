Reincidente en violencia de género, el boxeador fue detenido por amenazar de muerte y con un arma, a su pareja.

No es la primera vez que Rodrigo “La Hiena” Barrios es el triste protagonista de hechos como este, no obstante, lo más grave de esto, es que quienes reinciden; parecen tener siempre la posibilidad de reincidir. Un tema que el Estado desde la Justicia, aun no pude abordar efectivamente.

En este caso, el ex campeón mundial de boxeo, fue detenido en las últimas horas por violencia de género tras una denuncia que le realizó su pareja. En la misma se detalla que la habría amenazado de muerte con un arma de fuego en el partido bonaerense de Tigre.

Según detalló la mujer, el ex deportista de 45 años la amenazó de muerte con un arma de fuego, por lo que los uniformados procedieron a la aprehensión y posterior traslado a una dependencia policial. En un video que circuló, se puede ver como los uniformasdos le apuntan a Barrios quien está de frente a una pared.

El lamentable suceso se dio este viernes por la madrugada en la calle Galileo Galilei 1.063 de la mencionada localidad donde entrevistaron a María Soledad Muñoz, de 33 años y pareja de Barrios.

Como está ´previsto en estso casos, intervino una unidad especializada en el tema (Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Violencia de Genero de Tigre, a cargo del fiscal Pablo Menteguiaga, quien dispuso el allanamiento en el domicilio en el que vive la pareja.

Entre el llamativo historial del hombre, se encuentra un accidente de tránsito en 2010 que recibió condena en 2014. El ex boxeador había sido condenado a la pena de 3 años y 7 meses de prisión por el homicidio culposo de la joven embarazada Yamila González en la ciudad bonaerense de Mar del Plata. Una vez ocurrido el siniestro, Barrios se dio a la fuga entregándose días después.

Recordá que si sos, o conocés a alguien que es víctima de violencia de género; existe la línea 144 de ayuda a personas violentadas con atención las 24 horas los 365 días del año.

