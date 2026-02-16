Una valija “sospechosa” encendió las alarmas en el aeropuerto de Mendoza

Este lunes se vivió un momento te tensión en el aeropuerto de Mendoza cuando personal de seguridad detectó una valija aparentemente abandonada en la zona de estacionamiento del predio, lo que ocasionó que se activara el protocolo antiexplosivos.

Según la información oficial, la alerta se registró cerca de las 14, cuando se notó la presencia de la valija. Ante la imposibilidad de identificar a su propietario, los guardias dieron aviso inmediato y activaron el protocolo previsto para este tipo de situaciones.

A partir de ese momento se montó un operativo especial con intervención de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y otras fuerzas especializadas, que procedieron a aislar el sector y a evaluar el posible riesgo. Como medida preventiva, se restringió de manera momentánea la circulación en el área mientras se desarrollaban las tareas de inspección.

Tras el procedimiento, los especialistas confirmaron que la valija no contenía explosivos ni elementos peligrosos que representaran un riesgo para pasajeros, trabajadores o instalaciones. Una vez descartada la amenaza, el operativo fue levantado y las actividades en la terminal aérea continuaron con normalidad, sin registrarse heridos ni daños materiales.