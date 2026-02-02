Una senadora pide explicaciones por OSEP: qué irregularidades advierte

La senadora Flavia Manoni (La Unión Mendocina) presentó un pedido de informes para saber qué está pasando con la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP). Para la legisladora hay ciertas decisiones que no se trasladan en beneficios a los afiliados.

“Por medios periodísticos nos informamos que la Resolución N° 14/2026 prorroga por un año más el cierre del

padrón de Afiliados Voluntarios Independientes, invocando la necesidad de preservar la sostenibilidad financiera

de la institución, sin que hasta el momento se haya brindado información clara, detallada y accesible sobre la

situación económica real de OSEP ni sobre las proyecciones que justifiquen una decisión de tal alcance y

duración”, expresa Manoni en el pedido de informes que presentó.

Para la legisladora, los incrementos a los distintos planes de OSEP “no se han traducido en una mejora sustancial de las prestaciones, sino que conviven con reclamos persistentes y cada vez más frecuentes por parte de los afiliados, vinculados a la falta de prestadores, cortes de servicios en clínicas privadas por deudas de la obra social, demoras inadmisibles en la entrega de medicamentos —incluida medicación oncológica— y la exigencia de cobros indebidos por parte de profesionales de la salud”.



“Es alarmante el estado de la infraestructura edilicia de hospitales y centros asistenciales propios de OSEP,

situación que quedó expuesta de manera contundente tras el reciente temporal que afectó a la provincia, con

imágenes que muestran filtraciones severas, colapso de sistemas de desagüe y condiciones de riesgo para

pacientes y personal de salud en establecimientos de referencia como el Hospital del Carmen y el Hospital

Misericordia”, remarcó Manoni entre los fundamentos.

Qué pide Manoni

a) Los fundamentos técnicos, financieros y operativos que motivaron el dictado de la Resolución N° 14/2026 y la

decisión de mantener cerrado el ingreso de nuevos Afiliados Voluntarios Independientes hasta el 31 de diciembre

de 2026.

b) El estado financiero actual de OSEP, detallando ingresos, egresos, nivel de endeudamiento, existencia de

déficit o superávit operativo y proyecciones económicas para los ejercicios 2026 y 2027.

c) Los criterios utilizados para la determinación de los aumentos tarifarios aplicados a las distintas categorías de

afiliados para el año 2026, así como un análisis del impacto social de dichas actualizaciones.

d) La nómina actualizada de prestadores, clínicas y sanatorios con los que OSEP mantiene convenio, indicando

aquellos servicios que hayan sido suspendidos total o parcialmente durante los últimos seis meses, las causas

de dichas suspensiones y las medidas adoptadas para su normalización.

e) Las acciones implementadas para garantizar la provisión regular y oportuna de medicamentos, en especial

medicación oncológica y tratamientos de alto costo, detallando plazos promedio de entrega y mecanismos de

control existentes.

f) Las medidas adoptadas para prevenir, controlar y sancionar el cobro de coseguros indebidos por parte de

profesionales y prestadores, informando además la cantidad de denuncias recibidas durante el último año y su

estado de tramitación.

g) El estado edilicio actual de los hospitales y centros asistenciales propios de OSEP, particularmente del

Hospital del Carmen y el Hospital Misericordia, incluyendo informes técnicos, inversiones realizadas en

mantenimiento y obras previstas o en ejecución para garantizar condiciones adecuadas y seguras de atención.

Detallar los imprevistos surgidos durante la última tormenta que tuvo lugar el viernes 30 de enero pasado.

h) La evaluación del funcionamiento e impacto del servicio de Telemedicina 24 horas recientemente

implementado, detallando cantidad de consultas realizadas, nivel de resolución de las mismas y su incidencia

real en la descongestión de guardias presenciales.

i) Si existe Convenio firmado con el nuevo Hospital de Luján de Cuyo. Detallar alcances del mismo.