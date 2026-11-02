Search
Instagram Facebook Twitter
suarez-juri-sagasti-senadores-nacionales
ranking nacional

Una senadora nacional por Mendoza quedó entre las mejores valoradas del país

La legisladora mendocina alcanzó el cuarto puesto en el ranking nacional de octubre elaborado por CB Global Data.

La senadora nacional por Mendoza, Mariana Juri, se ubicó en el cuarto puesto del ranking de imagen de senadores nacionales correspondiente a octubre, elaborado por la consultora CB Global Data. La dirigente radical volvió a posicionarse entre las legisladoras mejor valoradas del país, una tendencia que ya había registrado en mediciones anteriores de la misma firma.

De acuerdo con los datos difundidos por la consultora, Juri obtuvo una valoración positiva del 4% y una negativa del 7,6%, resultados que le permitieron quedar por encima de figuras políticas como Luis Juez, Sergio Uñac, Francisco Paoltroni, Pablo Cervi y Bartolomé Abdala. El primer lugar fue para el catamarqueño Guillermo Andrada, seguido por Gerardo Zamora y Carlos «Camau» Espínola, quienes completaron los tres primeros puestos.

En cuanto a los representantes mendocinos, Anabel Fernández Sagasti quedó en el puesto 59, entre los legisladores con peor valoración de la medición. La senadora kirchnerista registró una imagen positiva del 1,6% y una negativa del 32%, según el relevamiento.

Por su parte, el exgobernador y actual senador nacional Rodolfo Suarez ocupó el puesto 64, con un 3,7% de imagen positiva y un 29,6% de valoración negativa. De esta manera, los resultados mostraron un escenario dispar entre los representantes de Mendoza en la Cámara alta.

ETIQUETAS:

COngresorankingMariana JuriSenado de la Nación

+ Noticias

ranking nacional

Una senadora nacional por Mendoza quedó entre las mejores valoradas del país

Por: Redacción NDI

posturas

Diputados avanza con la expulsión de Janina Ortiz, pero la legisladora reclama 31 sueldos

Por: María Orozco

ciclo 2027

Siguen abiertas las inscripciones para educación superior: qué carreras están disponibles en el Valle de Uco

Por: Federico Aloi

crecimiento

Inversiones en salud: qué nuevos equipamientos recibió el hospital Scaravelli de Tunuyán

Por: Redacción NDI

camino a la elección

Empezó el calendario vendimial: San Carlos vivió la Bendición de los Frutos y tiene una semana llena de actividades

Por: Redacción NDI

Explicaciones

La explicación de Calvente tras los desbordes cloacales en Guaymallén

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter