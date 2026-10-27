Una primavera con gusto a invierno: hasta cuándo seguirán los días fríos en el Valle de Uco

El Valle de Uco atraviesa una primavera marcada por la inestabilidad, con lluvias recurrentes y temperaturas que todavía obligan a mantener la campera a mano. El fenómeno de El Niño aparece como uno de los factores centrales para entender el escenario climático de esta temporada: de acuerdo con las proyecciones analizadas por el Gobierno de Mendoza y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Sin embargo, que se espere una temporada más lluviosa no significa necesariamente que vaya a hacer frío de manera permanente. El Niño modifica la circulación atmosférica y favorece patrones de precipitación, pero sus efectos no son iguales en todas las regiones ni permiten anticipar, por sí solos, la temperatura de cada jornada.

¿El frío puede extenderse hasta el otoño? Por el momento, no hay elementos suficientes para afirmar que el Valle de Uco tendrá un verano demasiado frío hasta marzo o abril de 2027. Según las proyecciones climáticas internacionales, El Niño podría mantenerse durante buena parte del verano y debilitarse gradualmente hacia el otoño, si se considera que en los periodos de lluvia las temperaturas “ceden” un poco más de lo habitual.

Por eso, para saber cuándo llegará un cambio sostenido en el tiempo del Valle de Uco, la señal más clara apunta a una primavera con mayor atención puesta en las lluvias y las tormentas. Mientras tanto, las condiciones pueden alternar entre jornadas frescas e inestables y períodos de temperaturas más elevadas, una variabilidad que hace difícil fijar una fecha concreta para guardar definitivamente la campera.