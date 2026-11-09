Una por una: estas son las actividades que tendrá el papa León XIV en su segundo día en Argentina

Tras arribar a la Argentina, lo que supuso la llegada de un papa al país luego de 39 años, León XIV tuvo una primera jornada marcada por los actos oficiales y los encuentros institucionales. Este lunes, en el segundo día de su gira, el Sumo Pontífice tendrá una agenda que incluye una recorrida por el Pequeño Cottolengo Don Orione, una misa en Palermo y reuniones con representantes del mundo del trabajo y de distintas comunidades religiosas.

El domingo, León XIV arribó al Aeroparque Jorge Newbery pasadas las 16:30 y fue recibido oficialmente por Javier Milei y la cúpula de la Iglesia Cristiana Argentina. Luego visitó la Plaza San Martín, mantuvo una reunión privada con el presidente en la Casa Rosada y concluyó con su contundente discurso en el Palacio Libertad, donde estuvieron presentes gobernadores y referentes políticos, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Qué actividades tiene el papa León XIV este lunes en Argentina

La agenda del Sumo Pontífice para este lunes contempla seis actividades en distintos puntos del área metropolitana de Buenos Aires. Estos son los horarios previstos:

9:15: visita al personal y a los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

11:30: misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

16:10: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

17:30: reunión con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

18:45: celebración de las Vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

19:45: cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

Cómo seguirá luego la gira del papa León XIV en Argentina

La visita continuará el martes con un viaje a Córdoba, donde el Pontífice participará de una misa y mantendrá un encuentro con integrantes del clero, la vida consagrada y seminaristas. Por la tarde regresará a Buenos Aires para reunirse con jóvenes en Palermo.

La agenda prevista para ese día es la siguiente:

7:30: salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba.

9:00: llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

10:00: misa en el predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones).

15:15: encuentro con el clero, la vida consagrada y los seminaristas en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, en Córdoba.

16:55: salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires.

18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

20:15: encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

El miércoles será el último día de León XIV en el país. Antes de partir hacia Perú, el Papa visitará un complejo penitenciario y celebrará una misa en Luján.

Estas son las actividades previstas para la jornada de despedida: