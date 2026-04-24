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ruta 40

Una persona quedó hospitalizada luego de que un auto y una moto chocaran en San Carlos

Este hecho dejó a una persona hospitalizada en el nosocomio de Tunuyán por la intensidad del impacto y la importancia de las heridas

En horas de la tarde del jueves, personal de la Comisaría 18 atendió un accidente sobre la Ruta Nacional 40 a la altura de San Carlos; más específicamente, en las cercanías de la carnicería Los Camilos en Eugenio Bustos. Lugar donde una persona terminó herida.

Según informaron, en el accidente se vieron involucrados un Renault Sandero y una motocicleta Motomel Skua 150cc. El vehículo mayor, conducido por un joven de 20 años, circulaba por la calle Belgrano en dirección al este, cuando intentó ingresar a la Ruta y terminó provocando el choque con un motociclista que viajaba en dirección al sur.

Ante esto, personal llegó al lugar y dio intervención al Servicio de Emergencias Coordinado, quienes atendieron al motociclista y lo diagnosticaron con politraumatismo por accidente, además de una fractura desplaza. Por lo que fue trasladado al hospital Scaravelli de Tunuyán.

Por el hecho, desde la Fiscalía se ordenó la investigación por parte de la Policía Científica y Vial, las cuales realizaron pericias y las pruebas de dosaje, siendo que ambas salieron negativas con 0 de alcohol en sangre.

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