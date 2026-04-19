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Una persona quedó herida tras un choque en Tunuyán

El hecho se dio en el interior de la zona conocida como La Sidrera y se está investigando quien es el responsable

En la tarde del sábado, cerca de las 18, personal de la Policía intervino en un accidente vial en el departamento de Tunuyán. El mismo se dio entre calles Olazábal y Maipú, estando involucrados dos vehículos que las autoridades no describieron.

Según informaron, el vehículo 1 circulaba por la calle Maipú, cuando llegó a la esquina con Olazábal y terminó siendo impactado por el vehículo 2 que viajaba por esta última arteria.

En cuanto a los pasajeros, en un primer momento ninguno tenía heridas o traumatismos por lo que solo se realizaron las pericias correspondientes. Aunque, posteriormente, una conductora se presentó a trabajar y la diagnosticaron con latigazo cervical.

Ninguna de las dos personas dio positivo en alcoholemia, por lo que, sin más problemas, se dejó el caso en manos de la Justicia y los seguros.

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