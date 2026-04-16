Una persona fue detenida tras ser encontrada robando nueces en Tupungato

El procedimiento se realizó en la zona de Cordón del Plata, donde efectivos detectaron a dos personas dentro de una finca y lograron recuperar la mercadería sustraída. En el marco de patrullajes preventivos en áreas productivas, personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato intervino en un hecho de hurto en una finca ubicada en calle Álamo.

Durante el recorrido, los efectivos observaron a dos sujetos en actitud sospechosa que, al advertir la presencia policial, se dieron a la fuga hacia fincas colindantes. En su huida, abandonaron dos bolsas que contenían nueces dentro del predio.

Tras un rastrillaje en la zona, el personal logró aprehender a uno de los individuos, mientras que la mercadería fue recuperada y restituida al encargado de la finca. Por disposición del ayudante fiscal en turno, se iniciaron las actuaciones correspondientes, mientras se aguarda la formalización de la denuncia.

Operativos en las nogaleras

El caso no es aislado. Forma parte de un esquema de control más amplio que se viene intensificando para proteger la producción y frenar el circuito informal de comercialización.

Desde el inicio de la temporada, la Policía de Mendoza implementa operativos específicos que combinan controles en rutas y caminos rurales con patrullajes directos en fincas.

Durante el día, los recorridos se concentran en zonas productivas, mientras que por la noche se refuerzan con patrullajes dinámicos en puntos considerados sensibles, con presencia constante en los establecimientos y contacto directo con trabajadores y serenos.

Los resultados muestran el impacto del trabajo sostenido en el Valle de Uco. Según el relevamiento más reciente, en los departamentos de Tupungato, Tunuyán y San Carlos se recuperaron más de 8.800 kilos de nueces, con 13 aprehendidos, 25 detenidos y 52 procedimientos realizados.

En ese esquema, Tupungato concentra la mayor cantidad de intervenciones por ser el departamento donde se concentra la mayor producción nogolera.