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ciudad del amor

Una pareja mendocina se comprometió en la Torre Eiffel de París

Una economista mendocina vivió un momento inolvidable durante un viaje a París. La propuesta de casamiento se volvió viral en redes sociales.

La economista mendocina Elena Alonso atraviesa días de profunda felicidad tras una sorpresiva propuesta de matrimonio en Francia. El hecho ocurrió en plena Torre Eiffel, uno de los escenarios más emblemáticos de París, donde su pareja eligió sellar el compromiso.

El momento, cargado de emoción, no tardó en llegar a las redes sociales. Allí, Alonso compartió su alegría con una frase que rápidamente captó la atención: “Compromiso en la Torre Eiffel, quién me iba a decir” (expresó en su publicación).

La protagonista de la historia no solo es reconocida por su trayectoria académica (ha publicado diversos libros vinculados a la economía), sino también por la espontaneidad con la que transmitió este momento personal. Junto a su pareja, el arquitecto Elio Guidarelli, protagonizaron una escena que combinó romanticismo y sorpresa.

El posteo incluyó además una definición que resume el espíritu del momento: “El amor es para valientes, y nosotros lo somos” (afirmó con entusiasmo), dejando en claro la intensidad del vínculo que atraviesan.

La escena, en el corazón de la llamada Ciudad de las Luces, se suma a las historias que convierten a la Torre Eiffel en un símbolo mundial del amor (elegida cada año por miles de parejas para momentos especiales), y en este caso, con sello mendocino.

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