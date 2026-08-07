Una ola de frío polar llegará al Valle de Uco durante el fin de semana

El Valle de Uco se prepara para un fin de semana con condiciones plenamente invernales debido al ingreso de una masa de aire de origen polar que provocará un importante descenso de las temperaturas. De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las heladas volverán a generalizarse en la región, mientras que en zonas cordilleranas se prevén nevadas y la posibilidad de que algunos sectores altos del departamento registren precipitaciones níveas.

Según las previsiones, el domingo será la jornada más fría, con temperaturas máximas que rondarán los 6 °C y mínimas cercanas a los -4 °C en Tunuyán, mientras que el lunes el ambiente continuará muy frío, con condiciones favorables para nuevas heladas durante la madrugada. El pronóstico también anticipa nevadas en la cordillera y no se descarta la caída de nieve o agua nieve en sectores elevados del Valle de Uco si las condiciones terminan de consolidarse.

La nieve en el Manzano Histórico este 2026.

Desde los organismos provinciales indicaron que el cambio de tiempo comenzará a sentirse entre el viernes y el sábado, con vientos del sector sur, descenso térmico y heladas parciales, mientras que el ingreso del aire polar se intensificará hacia el domingo. Además, recomendaron extremar las precauciones al circular por rutas de montaña debido a las nevadas previstas en alta cordillera.

El nuevo pulso de aire frío marcará uno de los períodos más rigurosos del invierno en la región y tendrá impacto tanto en las actividades al aire libre como en el sector agropecuario, especialmente por el riesgo de heladas fuertes durante las primeras horas del día, una situación que será seguida de cerca por productores y autoridades meteorológicas.