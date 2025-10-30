Search
Una obra de Luis Brandoni llegará a Tunuyán para deleitar a los vecinos

El icónico actor argentino trae al Valle de Uco una obra dirigida puramente por él, evento que promete ser una experiencia inolvidable

El sábado 8 de noviembre, a las 21:00 horas, el Auditorio Municipal “Dr. Jorge Raúl Silvano” será escenario de la obra “Made in Lanús”, una producción realizada bajo la dirección de Luis Brandoni. La propuesta cuenta con un elenco de grandes artistas integrado por Alberto Ajaka, Cecilia Dopazo, Esteban Meloni y Malena Solda. 

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del Auditorio los días jueves y viernes, de 10:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas, o a través de la plataforma www.entradaweb.com.ar.

La obra, escrita por Nelly Fernández Tiscornia, se convirtió en un clásico del teatro argentino por su capacidad de reflejar realidades sociales y emocionales. La puesta en escena busca acercar al público momentos cargados de nostalgia y afecto, con personajes que expresan posturas distintas frente a una problemática siempre presente.

La trama gira en torno a Mabel y Osvaldo, una pareja que vive en Norteamérica y regresa a la Argentina después de diez años para asistir al casamiento de un familiar. En ese contexto se reencuentran con La Yoli y El Negro, hermano de Mabel, quienes enfrentan las dificultades económicas en la ciudad de Lanús. Durante el encuentro, los personajes revelarán una sorpresa que marcará el desarrollo de la historia.

La llegada de Made in Lanús ofrece una oportunidad para disfrutar de un espectáculo que combina calidad artística y reflexión social. El público podrá ser parte de una experiencia teatral que invita a pensar sobre identidad, pertenencia y decisiones que definen la vida.

