La obra “Recordando Olvidos” fue declarada de interés legislativo provincial, aún que todavía no está impreso; pretende donar los ejemplares cuando estén listos.

Relacionado con el mundo de la educación desde siempre, el Prof. Alberto Piattelli lleva consigo una serie de libros escritos que lo han hecho enclavarse en el desarrollo histórico de la zona. «Recordando Olvidos» rememora en ocho capítulos historias olvidadas de San Carlos entre hechos reales, leyendas, mitos, cuentos y anécdotas del departamento.

“El libro tiene 200 páginas y fotos a color, no es compleja la edición pero con mi sueldo de jubilado no puedo hacerlo […] desde el Área de Planeamiento de la comuna me están ayudando para ofrecer el auspicio a empresas locales. No quiero hacerlo para obtener plata para mi, lo que quiero es que el libro vaya a las escuelas públicas del departamento” puntualizó el Profesor sobre la obra aún no impresa; pero ya declarada de interés.

Si bien la propuesta surgió del legislador Torres y declarada de interés durante este miércoles; la Comisión de Cultura y Educación del poder Legislativo avaló el reconocimiento para esta obra y otras dos: “El fuego de Juan Desdicha” de Lucio Albirosa y “Vino” de Vicente Daniel Armando.

En su obra "Recordando Olvidos", Alberto Piattelli plasma su profundo compromiso y amor por esa tierra que nos fue legada con sus costumbres, ritos y tradiciones. https://t.co/e4zIpkt443 — Mauricio Torres (@torresmauri) March 3, 2021

Su fanatismo por San Martín y la historia

Desde chico Alberto es admirador incansable de los ideales y principios de Don José de San Martín, de un tiempo a esta parte se aventuró a la búsqueda de datos que se transformaran en huellas, hondas del paso del General. Seguramente esa será la razón de este segundo libro acerca de este prócer, denominado “San Martín en el Valle de Uco” con aportes únicos a la historia Argentina.

Piattelli puede describir holgadamente la personalidad del General: “José de San Martín dio sus primeros pasos en la masonería iniciándose en la Logia Integridad de Cádiz, luego pasó a formar parte de la Logia Caballeros Racionales, donde el 6 de mayo de 1808, le fue otorgado el 3° grado de la masonería simbólica, accediendo de este modo al título –maestro masón-“.

La historia del Libertador fue quizá una parte importante para que hoy Alberto sea un apasionado por los relatos y pueda detallar con mucha precisión hechos diversos; no solo regional/nacional, en relación a San Martín, sino de nuestro propio Valle de Uco.