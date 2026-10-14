Una obra clásica del teatro en español se presentará en el auditorio de Tunuyán

El próximo sábado 17 de octubre, a las 21 horas, el Auditorio Municipal «Dr. Jorge Raúl Silvano» de Tunuyán será escenario de la presentación de Los árboles mueren de pie, la clásica obra de Alejandro Casona llevada a escena por Producciones Jacarandá. Tras una destacada temporada en Mendoza, donde convocó a más de 2.500 espectadores en 17 funciones, la propuesta llegará al departamento para ofrecer una noche de teatro cargada de emoción, reflexión y sensibilidad.

Estrenada originalmente en Buenos Aires en 1949, la obra es considerada uno de los grandes clásicos del teatro en lengua española. A través de una historia que combina humor, ternura y momentos profundamente emotivos, Casona invita al público a reflexionar sobre el amor, los vínculos familiares, la esperanza y la capacidad humana de sostener los sueños incluso en los momentos más difíciles.

La trama gira en torno a la familia Balboa y a un secreto que ha permanecido oculto durante años. Con la intención de proteger a su esposa de una dolorosa verdad relacionada con su nieto, el señor Balboa pone en marcha una compleja ilusión que involucra a personajes tan particulares como entrañables. Sin embargo, la llegada inesperada de la realidad pondrá a prueba cada una de las decisiones tomadas y revelará hasta dónde puede llegar una persona cuando actúa impulsada por el amor.

La puesta de Producciones Jacarandá propone un acercamiento cercano y respetuoso al universo creado por Casona, construyendo una experiencia teatral que transita por el humor, la ternura, la tensión dramática y la reflexión. La historia avanza hacia un desenlace que deja abiertas preguntas sobre la verdad, las apariencias y los sacrificios que muchas veces se realizan por quienes más se quiere.

Con una narrativa que ha emocionado a generaciones de espectadores, Los árboles mueren de pie continúa vigente por la profundidad de sus personajes y por la sensibilidad con la que aborda temas universales que siguen interpelando al público.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del Auditorio Municipal los días jueves y viernes, de 10 a 13 y de 18 a 21 horas, o de manera online a través de www.entradaweb.com.ar.