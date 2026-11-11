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Esperanzas

“Una nueva vida es posible”: el emotivo mensaje del papa León XIV a los presos de la cárcel de Devoto

León XIV mostró una profunda sensibilidad hacia la realidad cotidiana que se vive en las celdas.

En una sentida reflexión dirigida a las personas privadas de la libertad en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Devoto), el papa León XIV envió un mensaje centrado en la redención, el dolor y la capacidad del ser humano para transformar la adversidad en un punto de partida.

A través de sus palabras, el Sumo Pontífice instó a los reclusos a no perder la fe y a tomar el período de encierro no como un fin, sino como una oportunidad de reinvención personal y espiritual.

El valor del límite y la posibilidad del reinicio

Durante su alocución, el Pontífice abordó el impacto que las acciones negativas generan tanto a nivel individual como colectivo. Sin embargo, enfatizó que la dignidad humana y la esperanza permanecen inalterables aun en los escenarios más complejos.

“El mal que asedia el corazón arruina a la sociedad. Cuando el ser humano se deshumaniza y provoca tragedias, una pequeña luz sigue brillando y siendo capaz de reavivarse con la gracia de Dios”, expresó.

Dirigiéndose de forma directa a los internos del establecimiento dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF), el Papa subrayó: “Queridos hermanos, en medio del mal, del dolor y el fracaso, esta situación actual por la que atraviesan es un momento particular para poder reiniciar sus vidas. El ser humano florece a través del límite”.

León XIV mostró una profunda sensibilidad hacia la realidad cotidiana que se vive en las celdas, haciendo hincapié en el impacto emocional del distanciamiento afectivo y la falta de oportunidades.

“Imagino sus noches sin dormir, pensando en sus seres queridos. Sé de sus desilusiones de no haber encontrado una mano amiga que los haya ayudado a levantarse y seguir adelante en el momento oportuno”, manifestó.

No obstante, remarcó que las instituciones penitenciarias pueden convertirse en espacios fértiles para el aprendizaje y la superación. En ese sentido destacó que el penal es testigo de profundos procesos de crecimiento y cambio interior.

Además, aseguró que “es posible pasar de la oscuridad total a encender pequeñas luces de esperanza”.

Para finalizar su mensaje, el Santo Padre apeló a la doctrina cristiana para recordar la identificación directa de Jesucristo con quienes padecen la privación de la libertad.

“Jesucristo, cuando habló de cuán fundamental es la caridad, se identificó con un preso. Antes de entregar su vida para salvarnos, fue privado de su libertad, aun sin pecado alguno”, recordó, invitando a las familias y a la comunidad a mantener la oración constante por la población penal.

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