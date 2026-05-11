Una nueva encuesta reveló qué le preocupa a los mendocinos y cómo ven el rumbo de la provincia

La provincia de Mendoza atraviesa un escenario marcado por tensiones económicas y desconfianza política. Así lo refleja una encuesta de DC Consultores realizada entre el 28 de abril y el 2 de mayo sobre 917 casos, donde quedó expuesta una sociedad dividida entre la expectativa de recuperación y el desgaste frente al contexto actual.

Uno de los datos más contundentes del estudio tiene que ver con la percepción sobre el rumbo provincial. El 39,7% aseguró haber perdido la confianza en la gestión y sentirse “desilusionado”, mientras que otro 22,4% sostuvo que nunca creyó en el camino adoptado por el Gobierno. En conjunto, más de seis de cada diez mendocinos expresan una mirada negativa sobre la conducción actual de la provincia. Del otro lado, apenas un 8,6% afirmó sentirse más identificado con el rumbo actual (porque era lo que esperaba desde un inicio), mientras que un 29,3% todavía mantiene expectativas de mejora.

En materia económica, el informe refleja una sociedad en estado de espera. El 41,8% señaló que su situación personal no cambió, aunque conserva la esperanza de que haya mejoras en el corto plazo. Sin embargo, el dato más sensible aparece en el 32,7% de los consultados que asegura que su economía “no soporta más tiempo” (marcando un fuerte nivel de desgaste social y financiero).

Otro aspecto que dejó la encuesta es la diferenciación que hacen muchos mendocinos entre la gestión provincial y la nacional. Solo un 7,2% relacionó una mejora económica directamente con el denominado “modelo Mendoza” impulsado por Alfredo Cornejo (despegándolo del impacto de las políticas nacionales de Javier Milei). En paralelo, un 18,3% manifestó que no comparte el rumbo económico del presidente, independientemente de cómo atraviese su situación personal.

Al momento de definir prioridades para la provincia, la mayor parte de los encuestados eligió la obra pública como eje central. El 44,6% consideró que invertir en infraestructura genera beneficios a futuro, por encima del 30,4% que cree necesario resolver problemas históricos y del 25% que reclama enfocarse primero en las urgencias inmediatas. El estudio deja una conclusión clara: Mendoza mantiene expectativas de crecimiento, pero la paciencia social empieza a mostrar señales de agotamiento.