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CIUDAD DE MENDOZA

Una noche de emoción y música para recordar a Felipe Staiti

El teatro Quintanilla fue el escenario de un homenaje conmovedor al guitarrista de los Enanitos Verdes junto a amigos, colegas y familiares.

La Ciudad de Mendoza vivió una jornada cargada de nostalgia y reconocimiento. En el marco de un nuevo aniversario de su partida, se realizó “Felipe Staiti: la guitarra de América”, un tributo que recorrió la vida y obra del emblemático guitarrista de los Enanitos Verdes.

El evento no fue un simple concierto; fue un viaje por la historia del rock nacional desde una perspectiva mendocina. El escenario se llenó de acordes que forman parte del ADN cultural de la provincia, interpretados por músicos locales que compartieron grabaciones, escenarios y anécdotas con el homenajeado.

El show abarcó un recorrido por algunas de las canciones más emblemáticas del repertorio de Los Enanitos Verdes, entre ellas “Lamento boliviano”, “La muralla verde”, “Amores lejanos”, “Igual que ayer”, “Tus viejas cartas”, “Un amigo es una luz”, “El guerrero”, “Aún sigo cantando”, “Mariposas”, “Por el resto de tus días” y “Y yo resista”, en un tributo que puso en valor el legado artístico de Staiti.

La propuesta tendrá su última función este domingo 3 de mayo, a las 19.30 horas, en la Plaza Independencia. Se invita a toda la comunidad a participar de esta experiencia abierta y gratuita, y ser parte de este sentido homenaje a un ícono del rock argentino.

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