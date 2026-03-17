Una multitud recibió a Agustina Giacomelli en su rol como Virreina Nacional de la Vendimia

Con un gran marco de público y una emoción que se sintió en cada rincón, Agustina Giacomelli Pedroza regresó a Tunuyán tras ser coronada Virreina Nacional de la Vendimia el pasado domingo 8 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day. Su llegada, junto a Azul Antolínez, Reina Nacional, fue celebrada por vecinos y vecinas que, con orgullo, salieron a las calles para acompañarlas en este momento histórico para el departamento.

Luego de semanas intensas marcadas por una nutrida agenda de actividades oficiales, encuentros solidarios y celebraciones vendímiales, la joven soberana esperaba el momento para volver a su tierra. El reencuentro con su gente fue el escenario perfecto para agradecer el acompañamiento recibido desde el primer momento, ese respaldo que, según expresó, fue fundamental en cada paso de su camino.

El recibimiento comenzó con una caravana que acompañó desde el ingreso al departamento hasta la plaza departamental, donde fue acompañada por los vecinos. Agustina, desde su carro vendimial que utilizó en la Vía Blanca y el Carrusel, fue acompañada acompañada por su corte y por su virreina departamental, la Reina Nacional de la Tonada y la Virreina, quienes fueron parte esencial de su recorrido hacia la corona nacional. En la Plaza departamental fue recibida por el Subsecretario de Cultura Diego Gareca, el intendente Emir Andraos, autoridades, prensa y su familia.

El intendente Emir Andraos, quien acompañó a Agustina durante todo el proceso, destacó: “Agustina representa el esfuerzo, la identidad y los valores de nuestro pueblo. Nos llena de orgullo verla llegar tan alto y sabemos que será una gran embajadora de Mendoza y de Tunuyán en cada lugar que visite”.

En el acto organizado por la Municipalidad de Tunuyán, Agustina se dirigió a los vecinos: “Gracias por este recibimiento lleno de amor. Este logro no es solo mío, es de todo Tunuyán. Llevo conmigo cada abrazo, cada palabra de aliento y el orgullo de representar a nuestra tierra”. Su mensaje, cargado de gratitud, reflejó el fuerte vínculo que mantiene con su gente, su familia y sus amigos.

La celebración contó con la participación de la banda de la Vendimia quienes musicalizaron la jornada recibiendo a las reinas con una Tonada que reflejaba la esencia de nuestra tierra. Además, se presentó el Ballet Federal, quienes bailaron cueca, gato y cerraron con un malambo que despertó el fervor del público presente.

La Municipalidad proyectó dos videos que repasaron su camino vendimial desde que era candidata hasta ser coronada Virreina Nacional de la Vendimia. En un gesto cargado de afecto, las Reinas de mandato cumplido del departamento le entregaron un obsequio como símbolo del acompañamiento y la hermandad vendimial.