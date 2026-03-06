Una multitud llenó la Arístides y disfrutó de una noche a puro show

La avenida Arístides Villanueva volvió a convertirse en uno de los puntos más convocantes de la Ciudad de Mendoza durante la celebración de su tradicional fiesta. En su octava edición, el evento reunió a más de 70 mil mendocinos y turistas que disfrutaron de una noche cargada de música, propuestas gastronómicas y espectáculos en vivo.

A pesar de la lluvia que se hizo presente durante la jornada, el público colmó varias cuadras de la avenida y siguió el evento con entusiasmo. Con paraguas en mano, miles de personas ocuparon veredas, calles y espacios gastronómicos para sumarse a un festejo que con el tiempo se consolidó como uno de los encuentros culturales más importantes del calendario de la Ciudad.

Foto: Cortesía prensa Ciudad de Mendoza

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, también participó de la celebración y destacó el carácter abierto y gratuito de la propuesta. Además, resaltó el trabajo conjunto entre el municipio, el sector privado y los comercios de la zona, lo que permite fortalecer el movimiento turístico y gastronómico en la ciudad.

Desde temprano, el público comenzó a recorrer los bares y restaurantes de la zona mientras se desarrollaba la programación artística distribuida en dos escenarios. Allí se presentaron distintas bandas y DJs que fueron preparando el clima para los shows centrales de la noche.

Uno de los momentos más esperados llegó con la presentación de Conociendo Rusia. La banda liderada por Mateo Sujatovich fue recibida por una multitud que cantó cada tema y acompañó el recital con una energía constante durante todo el show.

El espectáculo contó con un importante despliegue técnico de luces, sonido y pantallas. Entre las canciones que sonaron estuvieron algunos de los temas más populares del grupo, como Cabildo y Juramento, A la vez y 30 años, que fueron coreados por el público.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

Además de la música, la propuesta incluyó una amplia oferta gastronómica con promociones especiales en bares y restaurantes de la zona, donde se ofrecieron diferentes platos y bebidas para acompañar la celebración.

La jornada reunió a jóvenes, familias y visitantes de distintas edades, confirmando el carácter amplio y convocante del evento. Para garantizar el desarrollo de la fiesta, la Municipalidad desplegó un operativo especial con personal de tránsito, preventores, equipos de salud y áreas culturales, además de un trabajo permanente de limpieza durante toda la noche.

La celebración fue posible gracias a un trabajo conjunto entre el sector público y privado, con el objetivo de seguir impulsando la actividad cultural, turística y gastronómica de la capital mendocina.