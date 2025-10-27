Una mujer quedó shockeada luego de que su auto se incendiara en Tunuyán

Durante la jornada del sábado, una mujer de 29 años vivió un momento traumatizante en el distrito de Las Pintadas, Tunuyán. Y es que, pasadas las 14:30, su auto comenzó a arder en llamas en el medio de la calle Miguel Silva de dicho pueblo.

Según informaron, la Policía fue alertadas mediante el 911 y al llegar se encontró con un vehículo Ford Ka que se estaba prendiendo fuego. Por lo que personal policial y bomberos tuvieron que asistir para sofocar este incendio y ayudar a la víctima.

Mujer que se encontraba en estado de shock aunque sin lesiones visibles, pues al parecer estaba conduciendo por la zona cuando un desperfecto mecánico encendió el motor en llamas dejando daños totales en el vehículo y quedando inutilizable.