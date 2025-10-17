Una mujer murió tras perder el dominio del auto en Tupungato

Un trágico accidente sacudió la tranquilidad de Tupungato. A raíz de un vuelco una mujer de 30 años falleció. El siniestro ocurrió en la intersección de calles El Álamo y La Puntilla, y la víctima fue identificada como Macarena Manrique, oriunda de Tunuyán.

Según el informe policial, el hecho se desencadenó tras un llamado a la línea de emergencias 911 alertando sobre el despiste y vuelco de una camioneta. Al llegar al lugar, el personal policial constató la magnitud del accidente.

La víctima fatal estaba al al mando de un Volkswagen Saveiro. Iba a compañada por Alexandre Rodrigues de 34 años, de nacionalidad brasileña, quien relató los detalles del accidente.

Rodrigues explicó que se dirigían por calle El Álamo, con sentido Oeste a Este, cuando su la mujer no advirtió una curva al llegar al cruce con calle La Puntilla. La conductora perdió el control del rodado, lo que provocó que el vehículo diera varios vuelcos.

Debido a que, presuntamente, no llevaba puesto el cinturón de seguridad, Macarena Manrique salió despedida por la puerta del conductor, quedando tendida sin vida en la calzada, sobre la banquina sur.

El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el deceso de la conductora en el sitio del accidente.

En cuanto al acompañante fue trasladado de inmediato al Hospital Scaravelli con un diagnóstico de politraumatismos por accidente vial, aunque se informó que se encuentra fuera de peligro.

Además, se realizó un dosaje de alcohol al acompañante arrojando un resultado de 0,47 gramos por litro (g/l).

Asimismo, se convocó a personal de Asistencia a la Víctima para abordar a los familiares de la joven fallecida, quienes aún no habían llegado al lugar del trágico siniestro.