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Una mujer de 59 años fue atacada por un perro y permanece internada en grave estado

La víctima trabajaba como empleada doméstica en una vivienda de La Dormida cuando fue mordida reiteradas veces por el animal.

Una mujer de 59 años permanece internada en grave estado en el Hospital Central de Mendoza luego de sufrir un violento ataque de un perro en una vivienda ubicada sobre calle Gabino Cordón, en La Dormida, departamento de Santa Rosa. El episodio ocurrió este miércoles, cerca de las 11, mientras la víctima realizaba tareas domésticas en el domicilio.

De acuerdo con la información preliminar del Ministerio de Seguridad y Justicia, el animal, un perro mestizo de tamaño mediano, se abalanzó sobre la mujer y la mordió en reiteradas oportunidades por motivos que todavía se investigan. Como consecuencia del ataque, sufrió heridas de gravedad en ambos brazos, con desprendimiento de tejido, además de lesiones en el cuero cabelludo y otras partes del cuerpo.

Ante la complejidad del cuadro, se desplegó un operativo sanitario que comenzó con la asistencia del Centro de Salud 74 de La Dormida y continuó con la intervención de una ambulancia del hospital Fernando Arenas Raffo. Finalmente, el Servicio de Emergencias Coordinado solicitó el helicóptero Halcón de la Policía de Mendoza para trasladar a la paciente hasta el Hospital Central, luego de que fuera estabilizada en el centro asistencial de Santa Rosa.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Rural y Policía Científica, mientras que la Oficina Fiscal de Santa Rosa-La Paz quedó a cargo de la investigación para determinar cómo ocurrió el ataque y las posibles responsabilidades de la propietaria del animal. El episodio se produjo apenas dos días después de la muerte de una mujer de 88 años que había sido atacada por un perro en su vivienda de Chacras de Coria, en Luján de Cuyo, otro caso que generó preocupación por este tipo de hechos en Mendoza.

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