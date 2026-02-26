Una mujer canadiense viajó a Mendoza para conocer a su novio virtual y éste la golpeó brutalmente: el agresor fue detenido

Un nuevo hecho de violencia de género -otro más, y van…- se dio a conocer en las últimas horas en Mendoza: una mujer canadiense fue brutalmente agredida en una vivienda en Maipú, lugar al que había acudido para encontrarse por primera vez con un hombre con quien mantenía una relación virtual desde hacía meses.

Según información oficial, la víctima -de 55 años- había llegado recientemente a Mendoza y se dirigió hasta el domicilio ubicado en la manzana 11 del barrio Las Bodegas, en la localidad maipucina Coquimbito, donde resideEduardo Jesús Videla (45). De acuerdo con su testimonio, pasada la medianoche del domingo el hombre comenzó a consumir bebidas alcohólicas y, por motivos que se investigan, la atacó a golpes de puño en distintas partes del cuerpo.

Ante esta situación, y ante los gritos de la víctima, vecinos de la zona dieron aviso al 911, por lo que efectivos policiales se dirigieron al domicilio. Al arribar al lugar, Videla se atrincheró en su departamento, situado en el fondo de una propiedad familiar.

Con el permiso pertinente, los policías ingresaron a la propiedad y se dirigieron al departamento donde se hallaba el agresor, a quien finalmente pudieron aprehender. De acuerdo a los testigos, Vargas -que se desempeña en la Municipalidad de Maipú- ya había protagonizado hechos de violencia con otras mujeres y con vecinos.

Por su parte, la víctima fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Lagomaggiore, donde fue diagnosticada con politraumatismos por golpiza, con lesiones en cabeza, rostro, brazos y piernas.

Cabe resaltar que, al tratarse de una extranjera, también intervino la Unidad Policial de Asistencia al Turista (UPAT).

En cuanto a Vargas, quedó detenido en la Comisaría 10 de Maipú, a disposición de la Oficina Fiscal de Maipú. La causa pasará a la órbita de fiscal de Violencia de Género Gabriela Chaves, quien deberá resolver su situación procesal.