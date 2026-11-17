Durante la noche del lunes, personal de la Comisaría 65 brindó asistencia a una persona que se accidentó sobre el kilómetro 19 de la Ruta 92. Allí una motocicleta 110cc tuvo un choque con un Renault Megane dejando a una persona herida.

Según informaron, cerca de las 21:30 un llamado ingresó al 911 alertando sobre un accidente a la altura de la bodega Catena Zapata en Vista Flores, Tunuyán. Ante esto, efectivos de la Policía se acercaron al lugar y entrevistaron a los participantes.

Así se conoció cómo sucedió todo, y es que el Megane circulaba de sur a norte, cuando quiso realizar un giro al este sin notar que había una motocicleta que circulaba en sentido contrario. En esa situación, la moto terminó colisionando contra el sector delantero derecho del auto.

Como consecuencia del impacto, la mujer de 25 años que conducía el vehículo menor fue derivada al hospital Scaravelli, donde se le diagnosticaron politraumatismo leves.

Ambas personas dieron negativo en el dosaje de alcohol.