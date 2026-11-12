Una motociclista murió tras chocar con un auto en San Rafael: una niña de diez años terminó en el hospital

Una motociclista murió este jueves por la tarde en San Rafael tras protagonizar un accidente vial que también involucró a un automóvil. La víctima fatal iba acompañada por una menor, de diez años, que resultó herida producto del choque.

De acuerdo con el reporte policial, el siniestro ocurrió alrededor de las 18:45 en calle Emilio Mitre, cuando un Volkswagen Gol conducido por un hombre de 28 años fue impactado por una motocicleta Corven Energy 110 cc en la que viajaban la mujer y la menor.

Cómo fue el accidente fatal en San Rafael

Según la reconstrucción preliminar, el automovilista habría colocado las balizas con intención de estacionar cuando fue impactado desde atrás por la motocicleta. La conductora aparentemente intentó sobrepasar el vehículo por la derecha.

Como consecuencia del choque, la mujer murió en el lugar, según constató el personal médico que intervino. La niña que viajaba como acompañante sufrió una hinchazón en el rostro y fue trasladada al Hospital Schestakow.

Por su parte, el conductor del Volkswagen Gol no presentó lesiones y el dosaje de alcoholemia dio resultado negativo.