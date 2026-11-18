El proyecto PSJ Cobre Mendocino, conocido como San Jorge, deberá incorporar fuentes subterráneas de agua para garantizar el abastecimiento durante su futura explotación en Uspallata. La modificación surgió luego de que los estudios técnicos determinaran que no está garantizada la disponibilidad del caudal necesario del arroyo El Tigre, principal fuente hídrica contemplada originalmente, sin afectar el caudal ecológico que debe preservarse. Ante este escenario, la empresa estima que podría necesitar unas seis perforaciones para complementar el suministro.

El Departamento General de Irrigación informó que la minera presentó dos solicitudes: una para obtener la factibilidad de uso industrial del agua del arroyo El Tigre y otra para avanzar con nuevas perforaciones. Por el momento, el organismo autorizó únicamente las perforaciones destinadas al estudio y monitoreo del acuífero, sin habilitar su utilización para la producción. Para acceder a ese recurso con fines industriales, PSJ deberá actualizar los estudios ambientales y presentar las evaluaciones técnicas correspondientes ante la autoridad competente.

Según la documentación presentada por la empresa, el agua subterránea representaría aproximadamente el 22,6% del abastecimiento durante períodos de escasez hídrica, mientras que el arroyo El Tigre continuaría siendo la fuente principal. La minera proyecta una demanda de 141 litros por segundo, equivalente a unos 12.182 metros cúbicos diarios y 4,45 hectómetros cúbicos anuales. Además, ya solicitó tres perforaciones para monitorear el comportamiento del acuífero y evaluar si posteriormente pueden destinarse al abastecimiento de la mina. En la zona también existe un pozo de uso agrícola que podría ser reconvertido.

La disponibilidad de agua es uno de los puntos centrales de las exigencias establecidas por Irrigación durante la evaluación ambiental del proyecto. El organismo recordó que el recurso hídrico es de dominio público y que la empresa debe garantizar un caudal ecológico mínimo aguas abajo de la toma del arroyo, incluso en períodos de escasos aportes. San Jorge es el primer proyecto autorizado para explotar cobre en Mendoza y cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental ratificada por la Legislatura provincial. Actualmente, continúa con los estudios de factibilidad y las adecuaciones técnicas requeridas antes de iniciar la construcción.