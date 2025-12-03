Search
Una mendocina presidirá el bloque de la UCR en la Cámara de Diputados de la Nación: ¿de quién se trata?

Varios de los legisladores del espacio migraron a La Libertad Avanza y a Provincias Unidas, por lo que el bloque radical sólo contará con seis diputados.

Luego de la jura de los nuevos diputados nacionales, quienes asumirán el próximo 10 de diciembre, la reconfiguración de la Cámara Baja comenzó a tomar forma. Con La Libertad Avanza (LLA) erigiéndose como la nueva primera minoría, los otros bloques comenzaron a mover sus fichas.

En el caso puntual de la Unión Cívica Radical (UCR), sus diputados -lejos de unirse bajo un gran bloque- fueron migrando hacia otras fuerzas. Varios de ellos fueron a las filas de LLA, mientras que otros integrarán Provincias Unidas. Con estos movimientos, el bloque puro de la UCR en Diputados sólo estará conformado por siete legisladores.

Ante este escenario, quien liderará el espacio en carácter de presidenta será la mendocina Pamela Verasay, que recientemente renovó su banca en los pasados comicios del 26 de octubre.

Luego de renovar su banca en las elecciones de octubre, Pamela Verasay realizó su juramento este miércoles.

Además de Verasay, dentro del bloque habrá otro mendocino: Lisandro Nieri. El resto de los integrantes de la UCR en Diputados serán Guillermo Agüero y Gerardo Cipolini de Chaco; Diógenes González de Corrientes; y Darío Schneider por Entre Ríos.

Luego de realizar su juramento, Verasay confirmó en “X” que “en esta nueva etapa voy a estar al frente del bloque de la UCR, un desafío que asumo con gratitud y responsabilidad por la confianza de mis pares“.

Vamos a seguir trabajando para que la Argentina logre estabilidad y crecimiento, con reformas virtuosas que consoliden una senda de desarrollo sostenible. Ese es el compromiso que nos guía“, concluyó la Diputada.

