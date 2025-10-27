Una mendocina fue a votar disfrazada de la Estatua de la Libertad y generó discusiones en la escuela

Un episodio inusual se vivió este domingo en la Escuela Antonio Zinny de Luján de Cuyo, donde una mujer llegó a votar disfrazada de la Estatua de la Libertad, generando sorpresa, risas y también polémica entre los presentes. Según explicó ante las autoridades, su intención era promocionar su emprendimiento de disfraces, aunque su vestimenta fue interpretada por algunos como un guiño político.

El hecho ocurrió cerca del mediodía en el establecimiento ubicado sobre calle Paso de los Andes 319. Allí, la mujer (cuyo nombre se mantiene en reserva) fue consultada por las autoridades de mesa sobre el motivo de su atuendo. Luego de una breve discusión y para evitar mayores conflictos, se le pidió que se cambiara de ropa, tras lo cual pudo emitir su voto con normalidad.

La protagonista del hecho se amparó en el artículo 71 del Código Electoral Nacional, que prohíbe el uso de banderas, divisas o distintivos partidarios durante el día de la elección, pero no impide el uso de disfraces mientras no impliquen propaganda política ni obstaculicen la identificación del votante. En este caso, el disfraz no llevaba ningún símbolo partidario.

La escena no tardó en volverse viral en redes sociales, donde muchos usuarios debatieron si su accionar debía considerarse una infracción o simplemente una curiosidad electoral. “Solo quería hacer reír y mostrar mi trabajo”, habría dicho la mujer a quienes la interrogaron en el lugar, intentando restarle importancia al episodio.

El curioso caso de Luján coincidió con otro hecho similar ocurrido en Buenos Aires: en la Escuela Teniente Benjamín Matienzo N°5 de El Palomar, un hombre intentó votar disfrazado del Joker, pero fue rechazado por las autoridades porque el maquillaje impedía reconocer su rostro. Finalmente, el individuo se retiró sin incidentes y no llegó a emitir su voto.

Más allá de lo pintoresco, ambos episodios reavivaron el debate sobre los límites entre la expresión personal y el respeto a las normas electorales, especialmente en tiempos donde las redes sociales amplifican cualquier gesto fuera de lo común.