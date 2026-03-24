Una mendocina de 17 años representará al país en una competencia en Harvard

Una joven mendocina de 17 años fue elegida para representar a Argentina en una de las competencias de debate más prestigiosas a nivel internacional. Se trata de María José Correas Avena, quien participará del torneo que se desarrollará en la Universidad de Harvard entre el 3 y el 6 de abril, junto a otros estudiantes de distintos países.

La adolescente, estudiante del Colegio ICEI, fue seleccionada entre 350 postulantes de todo el país para integrar el equipo nacional compuesto por cinco participantes. Será la única representante del interior argentino, ya que el resto del equipo está conformado por jóvenes de Buenos Aires.

El certamen en el que competirá es el Harvard College World Schools Invitational, una instancia reconocida por su alto nivel académico y por reunir a algunos de los mejores debatientes juveniles del mundo bajo el formato “World Schools”, que combina oratoria, argumentación y análisis crítico.

María José forma parte de la Asociación de Debate Argentino desde sus primeros años de secundaria, acumulando experiencia en torneos regionales y nacionales. Su desempeño sostenido la posicionó entre las mejores oradoras de su categoría, lo que le permitió alcanzar esta convocatoria internacional.

La competencia incluye modalidades exigentes, como el debate improvisado —donde los participantes reciben el tema y su postura con poco tiempo de preparación— y el formato preparado, que permite investigar previamente. En ambos casos, los equipos deben defender o refutar posturas con argumentos sólidos, sin importar su posición personal.

De cara al viaje, la joven destacó el valor formativo de esta disciplina: el debate no solo implica hablar, sino también escuchar, informarse y comprender la actualidad. En ese sentido, remarcó la importancia de que más estudiantes se animen a participar en estos espacios.

Además, su participación coincidirá con un intercambio estudiantil en Estados Unidos, lo que le permitirá combinar ambas experiencias. Frente al desafío internacional, su objetivo es claro: representar al país de la mejor manera posible en un escenario académico de primer nivel.