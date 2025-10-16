Una ley contra “aguantaderos” y control urbano: los ejes de la agenda legislativa de Seguridad para el 2026

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, presentó en la Legislatura provincial el Presupuesto 2026, donde anunció una inversión de más de $481 mil millones y anticipó dos proyectos de ley que buscarán reforzar el marco legal y operativo del sistema de seguridad provincial.

Rus explicó que el plan 2026 apunta a consolidar un modelo integral de seguridad, basado en tecnología, formación policial y control territorial, con el objetivo de “mantener resultados concretos y respuestas rápidas para los mendocinos”.

Dos leyes clave para 2026

La ministra anunció el envío a la Legislatura de dos proyectos de ley que marcarán la agenda del próximo año. El primero será la denominada “ley antiaguantaderos”, que facultará al Ministerio de Seguridad a intervenir en propiedades abandonadas o usadas para actividades ilícitas, sin afectar la titularidad registral.

“La idea es que los municipios tengan un amparo legal, una resolución del Ministerio de Seguridad, para justificar una intervención o tapeo por razones de seguridad”, explicó Rus, quien subrayó que la norma busca impedir que los búnkeres desarticulados sean reocupados tras los operativos policiales. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

El segundo proyecto apunta a modificar la Ley 6722, que regula el funcionamiento de la Policía de Mendoza, para actualizar los criterios sobre el uso de armas de fuego.