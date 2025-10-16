Una ley contra “aguantaderos” y control urbano: los ejes de la agenda legislativa de Seguridad para el 2026

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, presentó en la Legislatura provincial el Presupuesto 2026, donde anunció una inversión de más de $481 mil millones y anticipó dos proyectos de ley que buscarán reforzar el marco legal y operativo del sistema de seguridad provincial.
Rus explicó que el plan 2026 apunta a consolidar un modelo integral de seguridad, basado en tecnología, formación policial y control territorial, con el objetivo de “mantener resultados concretos y respuestas rápidas para los mendocinos”.
Dos leyes clave para 2026
La ministra anunció el envío a la Legislatura de dos proyectos de ley que marcarán la agenda del próximo año. El primero será la denominada “ley antiaguantaderos”, que facultará al Ministerio de Seguridad a intervenir en propiedades abandonadas o usadas para actividades ilícitas, sin afectar la titularidad registral.
“La idea es que los municipios tengan un amparo legal, una resolución del Ministerio de Seguridad, para justificar una intervención o tapeo por razones de seguridad”, explicó Rus, quien subrayó que la norma busca impedir que los búnkeres desarticulados sean reocupados tras los operativos policiales.
El segundo proyecto apunta a modificar la Ley 6722, que regula el funcionamiento de la Policía de Mendoza, para actualizar los criterios sobre el uso de armas de fuego.
“Queremos establecer con claridad en qué casos y bajo qué contextos puede disparar un efectivo”, anticipó la ministra, en línea con los estándares internacionales de actuación policial.
Proyecciones hacia un sistema moderno
De cara a 2026, el Ministerio proyecta fortalecer el Sistema 911 con patrulleros inteligentes, videovigilancia integrada y herramientas digitales de investigación. Además, se avanzará con la puesta en marcha de los complejos penitenciarios El Cerrito (San Rafael) y Almafuerte III (Cacheuta).
Mendoza será la única provincia del país con cuatro laboratorios forenses especializados: Genética, Forense Digital, Certificación de Alcoholímetros y Trazabilidad Balística (IBIS), este último en ejecución para el año próximo. Estas herramientas colocarán a la provincia como referente nacional en trazabilidad criminal y en gestión científica de la evidencia.
Seguridad, comunidad y transparencia
Entre los siete ejes de gestión para 2026, Rus remarcó la seguridad inteligente y territorial, la prevención comunitaria, la modernización institucional y la transparencia en el control interno.
También reafirmó la articulación con municipios y provincias vecinas a través del Plan Regional de Seguridad, así como la aplicación de la futura Ley Antiaguantadero para combatir economías ilegales y puntos de narcotráfico.
“Avanzamos con rapidez y determinación. No tenemos tiempo que perder ni espacio para especular: los mendocinos necesitan resultados y tranquilidad”, concluyó