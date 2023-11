Una irresponsabilidad de Tadeo Allende podría matar las esperanzas de Godoy Cruz

Godoy Cruz se encuentra a un partido de poder clasificarse nuevamente a la Copa Libertadores, encuentro en el que se enfrenta contra Boca Juniors; conjunto que ya no tiene chances de clasificar, pero si de complicarle la vida al Tomba este domingo desde las 21:30 en el Malvinas Argentinas.

Pero cuando todo se tenía previsto apareció un factor que no se veía venir, y es que el delantero cordobés, Tadeo Allende, viajó a Europa sin aviso antes del partido contra Sarmiento y sembró al club de dudas. Ya que esta decisión no gustó en el cuerpo técnico, que empezó a cuestionarse si debe ser titular o no.

Por ahora, todo indica que el goleador sería suplente del, quizás, encuentro más importante del año. Esto debido a que Oldrá querrá mantener la decisión de multar al jugador aunque eso pueda complicar al futuro del equipo.

Y el problema está ahí, pues la decisión atenta directamente con el objetivo de Godoy Cruz de clasificarse a la Copa Libertadores. Por lo que Barrea deberá intentar disimular la ausencia del atacante, más aún con el entendimiento que se logró entre Allende, López Muñoz y Connechny.