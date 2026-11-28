Durante un encuentro con empresarios y productores, llevado a cabo en Tunuyán, Alfredo Cornejo realizó una serie de anuncios y presentó varios proyectos para impulsar el desarrollo económico del Valle de Uco, con inversiones en infraestructura, financiamiento para el sector privado y nuevas iniciativas turísticas. En ese sentido, el gobernador puso cifras a la cartera de obras en la región y planteó la posibilidad de duplicar las exportaciones en el mediano plazo.

La exposición se realizó en el marco del 65° aniversario de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán, donde se reunieron alrededor de 400 representantes del sector privado y autoridades. Uno de los principales datos que dejó el discurso fue la existencia de 46 obras en Tunuyán, San Carlos y Tupungato, que representan una inversión superior a los $240.000 millones.

Foto: Gobierno de Mendoza.

Entre los proyectos mencionados aparecen intervenciones en los sistemas de riego, infraestructura energética, ampliación de acueductos, saneamiento y conectividad vial, además de obras de seguridad, educación y vivienda.

Las obras de riego y energía

En materia hídrica, Cornejo destacó la modernización del canal matriz Valle de Uco y el sistema presurizado del pasaje Altamira, en San Carlos. La intervención demanda más de $39.000 millones y beneficiará a unas 4.200 hectáreas y 150 productores.

También mencionó las obras en los sistemas de riego del Yaucha, en la zona de Pareditas, Rama Dumas y el canal Calise, que representan inversiones superiores a los $35.000 millones. Los trabajos contemplan entubamientos, revestimientos y reservorios para reducir pérdidas de agua y mejorar su aprovechamiento.

En infraestructura energética, el Gobernador puso el acento en la estación transformadora Valle de Uco y la ampliación de la estación Capiz. Ambas intervenciones buscan fortalecer el abastecimiento eléctrico para más de 150.000 habitantes y acompañar nuevas inversiones agrícolas e industriales.

Otro de los proyectos destacados fue la primera etapa del sistema depurador cloacal de Tunuyán y Tupungato, que se encuentra próxima a finalizarse y beneficiará a unas 50.000 personas. También repasó las ampliaciones de los acueductos del Oeste, Centro y Centro II de Tupungato.

En cuanto a conectividad, mencionó la Ruta Nacional 143, en el tramo Pareditas-San Rafael, y el camino turístico de Huayquerías. Además, señaló que el Centro Cívico Judicial y Policial de Tunuyán registra un avance del 97%.

US$ 200 millones para la reconversión productiva

Otro de los ejes de la exposición fue el financiamiento para el sector privado, en un contexto en el que las economías regionales enfrentan dificultades para sostener su competitividad y avanzar en procesos de reconversión.

Cornejo informó que, junto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Provincia está desembolsando recursos para 18 proyectos privados en los tres departamentos. Entre las iniciativas figuran inversiones en paneles solares, sistemas de riego, perforaciones, reparación de pozos, malla antigranizo, equipamiento para bodegas y maquinaria agroindustrial.

A esto se suma una herramienta de financiamiento por US$ 200 millones destinada a acompañar la reconversión productiva de Mendoza. Los recursos apuntan a impulsar nuevas variedades agrícolas, incorporar tecnología y mejorar los sistemas de riego y la eficiencia energética, con especial atención a actividades como la producción de duraznos, cerezas y ciruelas.

“Una Pyme sin financiamiento es muy difícil que pueda reconvertirse, y queremos contribuir en esa tarea”, sostuvo el Cornejo.

En ese sentido, explicó que se trabaja en acuerdos con entidades bancarias para ampliar las posibilidades de acceso al crédito y adecuar los plazos y las tasas a las necesidades de cada actividad.

La apuesta para duplicar las exportaciones del Valle de Uco

La vitivinicultura y el futuro de las economías regionales también ocuparon un lugar en el discurso. Cornejo reconoció los desafíos que atraviesa el sector por la caída del consumo mundial de vino y planteó la necesidad de fortalecer los mercados, la comercialización y la competitividad.

En ese escenario, destacó el potencial productivo del Valle de Uco y puso sobre la mesa una meta ambiciosa: “La posibilidad de duplicar las exportaciones en el mediano plazo”.

Para alcanzar ese objetivo, señaló la importancia de sumar inversiones, mejorar la promoción comercial y profundizar la articulación entre el sector público y privado.

También mencionó las gestiones para mejorar el acceso del ajo mendocino y sanjuanino al mercado brasileño, a partir de la resolución 957/2026 del Senasa, que incorpora herramientas digitales, trazabilidad y controles en origen. A esto se suman las negociaciones sanitarias para habilitar las exportaciones de nueces a India, el desarrollo de semillas híbridas y los programas provinciales para fortalecer la ganadería.

El proyecto de la Ruta 94 y los nuevos circuitos de montaña

El turismo fue otro de los puntos centrales de la presentación, especialmente por las posibilidades de crecimiento que ofrece la región más allá de su tradicional oferta gastronómica y enoturística.

Uno de los anuncios vinculados directamente con Tunuyán fue la asignación de $1.000 millones para elaborar el proyecto ejecutivo de la Ruta Provincial 94, a partir de un pedido de la Cámara de Comercio. Se trata de un trazado de aproximadamente 25 kilómetros entre el Manzano Histórico y la confluencia de los arroyos Grande y Quebrada Cajón de Arenales.

El proyecto registra un avance del 25% y contempla los estudios de terreno, planos, presupuesto y documentación técnica necesarios para planificar una futura obra. Es decir, los fondos anunciados corresponden a la elaboración del proyecto ejecutivo y no a la construcción de la ruta.

Cornejo también se refirió a la planificación del área Manzano-Portillo de Piuquenes y al convenio firmado con la Municipalidad de Tunuyán para poner en valor el patrimonio cultural del Manzano Histórico, impulsar el desarrollo turístico de Portillo de Piuquenes y mejorar la gestión de los campings.

A esas iniciativas se suma el proyecto Senderos de Gran Recorrido de los Andes, que prevé desarrollar una red de entre 450 y 600 kilómetros de senderos que atravesará Tunuyán, San Carlos y Tupungato. Según detalló el mandatario, la propuesta busca ampliar la oferta de turismo de naturaleza mediante recorridos organizados y compatibles con la conservación ambiental.