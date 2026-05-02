Una institución educativa del Valle de Uco obtuvo un importante reconocimiento del INV: de qué se trata

El Valle de Uco tiene un nuevo motivo para enorgullecerse: la Dirección General de Escuelas (DGE) celebró que el Instituto de Educación Superior 9-015 Valle de Uco obtuvo un importante reconocimiento del Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV).

Según comunicó la DGE, la institución alcanzó los estándares exigidos para análisis enológicos establecidos por la legislación nacional y por normas internacionales a las que adhiere el INV. Esta herramienta, explican, busca fortalecer la trazabilidad, confiabilidad y armonización de los resultados obtenidos por laboratorios de bodegas, establecimientos privados e instituciones educativas de todo el país.

Foto: Gobierno de Mendoza.

El reconocimiento llegó tras la participación del Laboratorio de Ciencias Básicas de la institución en la Primera Ronda del Programa Nacional de Ensayos Interlaboratorios Enológicos, organizado por el INV. La convocatoria fue lanzada en octubre de 2025 y los resultados fueron publicados en marzo de este año.

La jefa del laboratorio de la institución educativa, Rosana Reynoso, detalló que participaron junto a 165 laboratorios argentinos y remarcó que el 93% obtuvo resultados satisfactorios. “El INV nos envió una muestra de materia prima NN, a la cual, junto al equipo del laboratorio, le realizamos cuatro análisis enológicos y fisicoquímicos, entre ellos acidez volátil, acidez total y anhídrido sulfuroso, todos de importancia para la sanidad de los vinos”, explicó.

“Estamos muy contentos porque este resultado reconoce la tarea que venimos haciendo con profesionalismo desde hace muchos años, con el objetivo de brindar a nuestros estudiantes un entorno formativo de excelencia”, agregó Reynoso.

Foto: Gobierno de Mendoza.

Por su parte, el vicerrector Mauricio Garófoli señaló que la experiencia funcionó como una evaluación externa para medir el trabajo de a institución. “Sostener este laboratorio es un esfuerzo diario de gestión para obtener equipamiento e insumos, y también de mantenimiento”, afirmó.

Hay un dato que sirve para tomar dimensión de la relevancia del reconocimiento: sólo dos establecimientos educativos de Mendoza participaron del programa y el IES 9-015 Valle de Uco fue el único del nivel superior provincial dependiente de la DGE que logró superar esta instancia.

Cabe resaltar que en el Laboratorio de Ciencias Básicas del IES 9-015 Valle de Uco realizan prácticas alumnos de las carreras de Enología, Agronomía, Gestión Integral de Recursos Hídricos y Laboratorio de Análisis Clínicos.