Una inmigrante boliviana trasportaba hacia Mendoza casi 3 kilos de cocaína escondidos dentro de peluches

Un control vehicular de rutina sobre la Ruta Nacional 38, en Tucumán, terminó convirtiéndose en un importante operativo contra el narcotráfico, luego de que Gendarmería Nacional detuviera a una mujer que transportaba casi 3 kilos de cocaína ocultos dentro de peluches. La pasajera viajaba como parte de un “tour de compras” con destino a Mendoza y utilizaba un método tan llamativo como sofisticado para intentar burlar la inspección.

El procedimiento se activó cuando Fedra, la can detector de narcóticos, alertó a los efectivos al marcar de manera insistente dos bolsas de equipaje pertenecientes a la mujer. Ante la señal del animal, el personal procedió a revisar manualmente el contenido y detectó que varios de los peluches tenían un peso anormal y costuras alteradas, un detalle que encendió rápidamente las sospechas de los agentes.

Imagen ilustrativa

Al abrir los juguetes, los gendarmes encontraron una manta que funcionaba como cobertura y, debajo de ella, nueve paquetes compactos con una sustancia blancuzca. Las pruebas de Narcotest confirmaron que se trataba de cocaína.

En total, la droga arrojó un peso de 2,850 kilos, todo perfectamente acondicionado para su traslado y eventual distribución en el destino final. El cargamento viajaba oculto entre objetos infantiles para disimular tanto el volumen como el peso del material ilegal.

La mujer, de nacionalidad boliviana, quedó detenida de inmediato y a disposición del Juzgado Federal N°1 de Tucumán, que ordenó el secuestro de la droga y de todos los elementos utilizados para su ocultamiento. Gendarmería continúa investigando si la detenida actuaba sola o si formaba parte de una red más amplia dedicada al tráfico de estupefacientes.