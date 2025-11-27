Una importante cadena hotelera internacional desembarca en el Valle de Uco: ¿de cuál se trata?

Tunuyán es el escenario elegido por una importante cadena hotelera internacional para construir un complejo de alta gama. Con la importancia del enoturismo en la región, la empresa en cuestión vio una oportunidad en el Corazón del Valle de Uco.

La cadena internacional Marriott anunció su desembarco en Mendoza con Casa Origen, un proyecto hotelero de alta gama que comenzará a construirse en 2026 en Los Chacayes, Tunuyán, con una inversión inicial de 20 millones de dólares y apertura prevista para 2028. El desarrollo, impulsado por LAND Global Group y operado por Marriott Bonvoy, estará ubicado en un predio de 15 hectáreas cercano al Manzano Histórico.

El director de Puelles & Asociados, Estanislao Puelles, confirmó que se tratará del primer Marriott de montaña del país y que la propuesta incorpora un concepto centrado en la integración con el paisaje andino.

Según trascendió, la construcción utilizará sistemas de bajo impacto para preservar la flora autóctona, una condición definida tras dos años de búsqueda del terreno ideal por parte de la cadena hotelera.

Puelles detalló que la obra generará entre 110 y 120 puestos de trabajo directos en su etapa inicial y que la ubicación -en el corazón del corredor enoturístico del Valle de Uco- apunta a fortalecer la oferta de turismo premium.

Entre los relevamientos previos, los inversores destacaron que la provincia concentra el 62% de las pernoctaciones en hoteles 4 y 5 estrellas durante la temporada alta y recibe más de 1,5 millones de visitantes anuales, con crecimiento sostenido del turismo internacional.

El proyecto se emplazará en una zona donde conviven bodegas premiadas, lodges de lujo y experiencias turísticas vinculadas al vino. Puelles destacó que el Valle de Uco ofrece “un paisaje único que combina naturaleza, conectividad y calidad de vida”, y que Casa Origen se suma al crecimiento del turismo consciente y de alta gama que caracteriza al distrito.

Condohotel, una propuesta innovadora

Casa Origen introducirá en Mendoza el modelo condohotel, que combina unidades de propiedad individual con administración hotelera profesional. “Sería el primer condohotel de la provincia”, afirmó Puelles, quien explicó que los compradores obtienen escritura pública, el hotel opera la habitación y los propietarios reciben una rentabilidad mensual que, según estimaciones, “duplica la renta en dólares de un departamento”.

El complejo contará con 60 habitaciones y 20 residencias exclusivas, un restaurante de autor dirigido por el chef Michelin Pablo Park, wine bar, spa, club fitness y piscinas in/out. También se construirá el primer salón de eventos sociales y corporativos del Valle de Uco, junto con una bodega boutique cuya elaboración estará a cargo de Achaval Ferrer, que proveerá el know how enológico para vinos exclusivos del hotel.

Con su apertura prevista para 2028, Casa Origen marcará el ingreso formal de Marriott al turismo de montaña en el país y consolidará al Valle de Uco como epicentro del desarrollo hotelero premium en Mendoza.