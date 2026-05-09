Una importante cadena de farmacias con más de 20 años de trayectoria en el país cerró todas sus sucursales

La cadena de farmacias Dr. Ahorro dio por finalizadas de manera definitiva sus operaciones en Argentina y cerró las 33 sucursales que todavía mantenía activas en el país. La medida responde a la profunda crisis financiera que atravesaba la firma.

La empresa, cuya razón social es Energía y Vida de Argentina S.A., había solicitado a comienzos de año la apertura de un concurso preventivo tras declarar ante la Justicia Nacional Comercial un estado de cesación de pagos. Según trascendió, arrastra un pasivo que asciende a $7.333 millones.

En ese sentido, de acuerdo con lo informado por el portal especializado Pharmabiz, la compañía comunicó a sus trabajadores que desde este viernes los locales permanecerán cerrados “hasta nuevo aviso” y que sólo abonará un porcentaje de los salarios.

Según las informaciones, en los últimos meses la firma intentó encontrar un comprador o sumar un inversor estratégico que permitiera sostener la operación. Sin embargo, debido al estado financiero de la empresa, las negociaciones no prosperaron.

Ahora, el proceso quedará bajo supervisión de un síndico judicial que deberá administrar los activos remanentes.

El comienzo del declive

En su momento de mayor expansión, la cadena llegó a operar 47 sucursales y procesaba más de 11.000 tickets diarios. Sin embargo, durante 2025 comenzó un proceso de retracción con el cierre de 11 locales en distintos puntos del país.

Ese ajuste también impactó en el interior y alcanzó a provincias como Mendoza, Córdoba y Salta. En territorio mendocino, la empresa ya había dejado de operar antes del cierre definitivo anunciado este viernes.

En Mendoza la empresa ya había dejado de operar.

Cabe destacar que en etapas previas del ajuste ya se habían producido más de 100 desvinculaciones y ahora la medida alcanza al personal que aún sostenía el funcionamiento de la cadena.

Más de 20 años de trayectoria en el país

Dr. Ahorro desembarcó en Argentina en noviembre de 2002, en plena salida de la crisis económica del 2001, impulsada por el empresario mexicano Xavier González Zirión.

Su modelo se basó en farmacias de cercanía enfocadas casi exclusivamente en la venta de medicamentos genéricos a precios más bajos que los productos de laboratorios tradicionales.