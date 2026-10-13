Una familia mendocina necesitó casi $1,5 millones para no ser pobre en septiembre

El costo de vida continúa presionando sobre los ingresos de los hogares mendocinos. Según los últimos datos difundidos por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), una familia tipo de Mendoza necesitó $1.484.912,21 durante septiembre de 2026 para no quedar por debajo de la línea de pobreza.

El monto corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), que contempla los alimentos y otros bienes y servicios esenciales para un hogar integrado por dos adultos y dos hijos menores de edad.

En comparación con agosto, la canasta aumentó un 0,76%, cuando había alcanzado los $1.473.773,67. Esto significa que, en apenas un mes, una familia mendocina necesitó alrededor de $11.138 adicionales para cubrir las mismas necesidades básicas.

El incremento adquiere mayor relevancia al analizar la evolución de los últimos doce meses. La Canasta Básica Total acumuló un aumento interanual del 39,52%, una variación que refleja el encarecimiento sostenido de los bienes y servicios indispensables para la vida cotidiana.

Cuánto necesitó una familia de Mendoza para no ser indigente

El informe oficial también dio a conocer el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el ingreso mínimo necesario para cubrir los requerimientos nutricionales de una familia.

En septiembre, un hogar mendocino de cuatro integrantes necesitó $618.713,42 para no caer en la indigencia, lo que representa un incremento mensual del 0,76%.

A diferencia de la Canasta Básica Total, este indicador contempla exclusivamente los alimentos necesarios para satisfacer las necesidades nutricionales básicas, sin incluir otros gastos habituales como vestimenta, transporte, educación o servicios.

En términos interanuales, la canasta alimentaria registró una suba del 41,85%, por encima del incremento de la canasta total.

Esto evidencia que el costo de los alimentos esenciales aumentó considerablemente durante el último año, afectando especialmente a los hogares de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de su presupuesto a la alimentación.

La diferencia entre Mendoza y el promedio nacional

Los datos provinciales muestran que el ingreso necesario para superar la línea de pobreza en Mendoza continúa siendo inferior al promedio nacional.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), una familia argentina de cuatro integrantes necesitó $1.632.505 durante septiembre para no ser considerada pobre, mientras que el monto requerido para evitar la indigencia alcanzó los $738.690.

De esta manera, la diferencia entre la canasta básica total nacional y la mendocina fue de aproximadamente $147.593.

En cuanto a la indigencia, la brecha entre ambos indicadores alcanzó casi $120.000.

A nivel nacional, ambas canastas registraron un incremento mensual del 1,7%, superior al 0,76% informado para Mendoza.

+docina necesitó disponer de casi un millón y medio de pesos mensuales para superar la línea de pobreza, una cifra que vuelve a poner en evidencia el desafío de sostener los gastos esenciales frente al aumento acumulado de los precios.