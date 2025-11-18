Una falla global hizo caer plataformas importantes como X, Canva y más

En la mañana de este martes, el mundo sufrió una masiva falla de Cloudflare, uno de los principales proveedores de infraestructura de internet en el mundo. Lo que provocó una fuerte caída en portales de noticias, inteligencia artificial, videojuegos, diseño y redes sociales como X.

Según informaron desde la empresa, el problema se dio en un servicio central y afectó al enrutamiento del tráfico internacional. La caído tuvo un impacto inmediato y simultáneo en los medios de comunicación, plataformas, aplicaciones y distintos servicios de habitual uso.

Desde Cloudflare confirmaron que el equipo está trabajando para que el funcionamiento se reestablezca y por ahora está investigándose la causa puntual del fallo. Aunque diversos informes apuntan a que pudo ser una interrupción vinculada con Google.

Por ahora, el servicio está reestableciéndose de forma paulatina, pero la empresa sigue monitoreando la estabilidad de la red para que en las próximas horas ser mantenga estable. Además esperan publicar un informe para mostrar los detalles técnicos del hecho.