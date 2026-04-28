Una escuela secundaria de Tunuyán prohibirá el uso de los celulares a partir de junio

El uso del celular dentro de las escuelas mendocinas empieza a quedar limitado. Diversas instituciones, principalmente vinculadas al Arzobispado, avanzan con una normativa que busca reducir la presencia de dispositivos durante la jornada escolar y priorizar la atención en el aprendizaje.

La medida alcanzará tanto a nivel primario como secundario, aunque con diferencias. En primaria, los alumnos no podrán utilizar el celular en ningún momento dentro del establecimiento, mientras que en secundaria deberán mantenerlo guardado y solo podrán usarlo si un docente lo habilita con fines educativos (como actividades específicas en clase).

Cada escuela definirá cómo implementar el resguardo de los dispositivos (en mochilas, apagados o en espacios designados), con el objetivo de evitar distracciones no solo en el aula, sino también en recreos y otros momentos de la rutina escolar. La intención es reducir interrupciones y fomentar una mayor interacción cara a cara entre los estudiantes.

El cronograma será progresivo: durante mayo se realizará una etapa de adaptación y comunicación con las familias (para explicar los alcances de la medida), mientras que desde junio se espera su aplicación plena en todos los establecimientos alcanzados.

Desde el ámbito educativo sostienen que el uso constante del celular impacta negativamente en la concentración y el bienestar emocional (especialmente por la exposición a redes sociales). Sin embargo, la normativa no elimina por completo la tecnología, sino que propone un uso regulado (dejando en manos de los docentes la posibilidad de incorporarla como herramienta pedagógica cuando sea necesario).

Entre las instituciones que ya confirmaron su adhesión se encuentran colegios de distintos puntos de la provincia, incluido el Instituto Comercial Pío X de Tunuyán, lo que anticipa un cambio concreto también en el Valle de Uco.