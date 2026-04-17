Una escuela de Tunuyán recibió una amenaza de tiroteo: qué dijeron desde la comunidad educativa

En los últimos días, todo el país y la provincia están viviendo una preocupante situación, y es que alumnos de escuelas secundarias están realizando amenazas de tiroteos en las escuelas. Lo que nadie esperaba es que esto llegara al departamento de Tunuyán, donde una de las instituciones educativas más importantes quedó involucrada.

Esto pasó en la escuela Normal General Toribio de Luzuriaga, allí un alumno desconocido pintó un mensaje en una de las paredes internas del edificio. En el mismo declaró “tiroteo el lunes 20 de abril, los voy a matar a todos”.

Amenaza que provocó muchísimo miedo y preocupación entre los alumnos y los directivos de la institución; por ello activaron el protocolo previsto por la Dirección General de Escuelas. Así lo contaban en un comunicado: “esta institución ha procedido de manera inmediata activando los protocolos vigentes según Memorándum 2026-22-GDEMZA- DES y articulando acciones con los organismos técnicos de la Dirección General de Escuelas (DAE) y el Ministerio de Seguridad”.

Sumado a ello, los directivos apelaron a “la corresponsabilidad parental, solicitando a las familias dialogar con sus hijos sobre el uso responsable de las redes sociales y las graves consecuencias legales de las conductas de intimidación pública”.

Para finalmente solicitar “supervisar activamente los dispositivos móviles y las pertenencias de los menores para asegurar que no ingresen objetos que puedan poner en riesgo la convivencia”. Aunque no se sabe la respuesta de los padres ante esta petición.

Este violento y lamentable hecho se suma a una amenaza de tiroteo que se vivió este viernes en la escuela Emilia Herrera de Toro. Donde las autoridades debieron desalojar el establecimiento para evitar cualquier tipo de ataque.

COMUNICADO COMPLETO