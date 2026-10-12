Una escuela de San Carlos vivió la experiencia Laguna del Diamante

Los guardaparques de la Reserva Natural Laguna del Diamante realizaron una jornada de educación ambiental en una escuela de La Jaula, San Carlos, con el objetivo de promover el conocimiento de las áreas naturales protegidas y fomentar el cuidado de la biodiversidad desde edades tempranas.

La actividad se desarrolló en la Escuela 8-593 Yapeyú y estuvo a cargo de Claudio Ruíz y Héctor Olivares, integrantes del equipo de guardaparques de la reserva. La iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el Ministerio de Energía y Ambiente en establecimientos educativos del Valle de Uco.

Durante el encuentro, estudiantes y docentes participaron de charlas informativas sobre las características de la Laguna del Diamante, la importancia de preservar las especies de flora y fauna que habitan estos ambientes y las medidas necesarias para proteger el entorno natural.

Además, los guardaparques explicaron los servicios ambientales que brindan las áreas naturales protegidas y los beneficios que generan para las comunidades y las zonas cercanas.

Juegos y actividades para aprender sobre la biodiversidad

La jornada incluyó propuestas lúdicas y evaluativas que permitieron repasar los contenidos y fomentar la participación de los alumnos. A través de estas actividades, los estudiantes pudieron relacionar los conocimientos adquiridos con el patrimonio natural de Mendoza y las experiencias de su entorno.

El director de Áreas Protegidas, Iván Funes Pinter, destacó la importancia de acercar estos espacios de aprendizaje a las escuelas.

“La educación ambiental es una herramienta fundamental para fortalecer el vínculo de las personas con las áreas naturales protegidas. Acercar a los estudiantes a estos espacios les permite conocer su valor, comprender los beneficios que aportan y reconocer que su conservación es una responsabilidad compartida”, señaló.

Por su parte, el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, remarcó que el conocimiento de los ecosistemas es un paso fundamental para su protección.

Según explicó, este tipo de propuestas permite que chicos y chicas incorporen conocimientos sobre la biodiversidad desde edades tempranas y puedan transmitir hábitos de cuidado ambiental en sus familias y comunidades.

El rol de los guardaparques en las escuelas del Valle de Uco

Claudio Ruíz y Héctor Olivares también valoraron el intercambio con estudiantes y docentes, al considerar que el contacto directo permite compartir las experiencias que surgen del trabajo cotidiano en la reserva.

Los guardaparques señalaron que conocer las especies que habitan los ambientes naturales ayuda a comprender por qué es necesario protegerlas y cómo las acciones individuales pueden contribuir a su conservación.

Asimismo, destacaron que las actividades participativas permiten adaptar los contenidos a las edades y experiencias de los alumnos, y generan espacios de intercambio en los que las preguntas y los conocimientos locales enriquecen el aprendizaje.

La jornada se enmarca en el programa de educación ambiental de la Reserva Natural Laguna del Diamante, que busca extender estas experiencias a escuelas del Valle de Uco para promover el conocimiento de las áreas protegidas, poner en valor los servicios ambientales y fomentar hábitos responsables.

De esta manera, las acciones educativas apuntan a fortalecer el vínculo de las comunidades con el patrimonio natural mendocino y a generar conciencia sobre la importancia de preservar la biodiversidad.