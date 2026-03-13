Una escuela de San Carlos representará al departamento en un evento en Villa Gesell

La Cooperativa Escolar de la Escuela N° 4-045 Fuerte San Carlos participará en la Semana de Carlos y Silvio Gesell 2026, que se desarrolla en Villa Gesell, representando a la comunidad educativa de San Carlos y compartiendo una experiencia institucional innovadora.

Durante esta semana, estudiantes y docentes formarán parte de distintas actividades académicas y culturales, entre ellas actos oficiales, proyecciones, encuentros de intercambio y la Feria de la Comunidad Silvio Gesell, espacios destinados a promover el cooperativismo, la economía social y el intercambio de conocimientos entre instituciones educativas y organizaciones.

En este marco, la delegación escolar presentará la experiencia de trabajo que la cooperativa viene desarrollando desde San Carlos, vinculada al estudio del pensamiento económico de Silvio Gesell y su aplicación a través de iniciativas de economía social impulsadas por estudiantes.

Este tipo de propuestas educativas permiten vincular la formación académica con experiencias reales, fortaleciendo el aprendizaje, el trabajo cooperativo y la participación activa de los jóvenes, al mismo tiempo que proyectan el trabajo que se realiza en las instituciones educativas de San Carlos hacia otros puntos del país.