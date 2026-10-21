Una enviada del papa León XIV llegará a la Argentina mientras crece la expectativa por su visita

La Argentina se prepara para recibir a una enviada del papa León XIV, en medio de la incertidumbre sobre la visita que el Pontífice tiene prevista para noviembre. Se trata de Alessandra Smerilli, prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, quien llegará al país para participar de un encuentro regional de movimientos populares.

La actividad se desarrollará los días 27 y 28 de octubre en La Matanza, provincia de Buenos Aires, y reunirá a representantes de organizaciones sociales de distintos países latinoamericanos.

El encuentro forma parte de las actividades previas al viaje de León XIV a la Argentina, programado entre el 8 y el 11 de noviembre. Sin embargo, su llegada todavía depende de la evolución de su estado de salud, luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido recientemente.

La enviada del Vaticano y el encuentro con movimientos sociales

Smerilli participará del Encuentro Regional de Movimientos Populares, denominado Por una Magnífica Humanidad: los pueblos construyen organización, dignidad y esperanza, que tendrá lugar en la Ciudad Papa Francisco, en La Matanza.

La representante del Vaticano estará acompañada por el sacerdote Flavio Lauría, integrante del dicasterio, Emilce Cuda, de la Pontificia Comisión para América Latina, y el padre Mattia Ferrari, coordinador general del Encuentro Mundial de Movimientos Populares.

También participarán dirigentes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y delegaciones de distintos países de la región.

Durante las jornadas se debatirán problemáticas vinculadas con la pobreza, el empleo informal, el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral y el avance del narcotráfico en los barrios populares.

Los participantes analizarán además la primera encíclica de León XIV, Magnifica Humanitas, y elaborarán un documento con conclusiones y propuestas que esperan entregar personalmente al Pontífice.

La convocatoria busca dar continuidad al trabajo iniciado durante el pontificado de Francisco, especialmente a partir de su histórica consigna de Tierra, Techo y Trabajo.

La salud de León XIV mantiene en suspenso su viaje a la Argentina

La llegada de la delegación vaticana se producirá mientras continúa la recuperación del Papa, quien fue operado el pasado 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma.

Durante la intervención, los médicos le extirparon un tumor maligno del pulmón derecho. Si bien recibió el alta y su evolución es favorable, todavía se realizan evaluaciones para determinar si podrá afrontar la gira sudamericana prevista para noviembre.

De acuerdo con los últimos informes médicos, la recuperación avanza satisfactoriamente y, hasta el momento, no se identificaron impedimentos clínicos definitivos para realizar el viaje.

La agenda contempla una primera escala en Uruguay, seguida por la Argentina y Perú.

En territorio argentino, León XIV tiene previsto reunirse con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, celebrar misas multitudinarias y participar de encuentros con representantes de distintos sectores de la sociedad.

Entre los destinos incluidos en el itinerario preliminar figuran Buenos Aires, Luján y Córdoba.

De concretarse, sería la primera visita de un Papa a la Argentina desde 1987, cuando Juan Pablo II recorrió el país.

Por ahora, mientras las autoridades eclesiásticas continúan con los preparativos, la llegada de Smerilli representa un nuevo paso en la organización de una visita histórica que permanece condicionada por la recuperación del Pontífice.