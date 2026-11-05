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Una encuesta reveló qué piensan los argentinos sobre la visita del papa León XIV y su impacto en Milei

A pocos días de la llegada del Pontífice, un relevamiento nacional mostró cuánto respaldo tiene entre los argentinos, cómo lo ven los distintos sectores políticos y qué consecuencias podría tener su visita para el Gobierno.

La llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, genera expectativas tanto en el ámbito religioso como en el político. Una nueva encuesta reveló que el Pontífice cuenta con una imagen mayoritariamente positiva, aunque existen diferencias entre los votantes de Javier Milei y los sectores vinculados al peronismo.

El estudio, realizado por la consultora Opina Argentina entre el 23 y el 25 de octubre sobre 2.205 personas, determinó que el 64% tiene una imagen favorable del Papa, mientras que el 14% lo evalúa negativamente y el 22% no tiene una opinión definida.

Qué opinan los votantes de Milei sobre León XIV

Uno de los datos más relevantes del relevamiento aparece al analizar las preferencias políticas.

Entre quienes se identifican con el peronismo, el 71% tiene una imagen positiva de León XIV, mientras que entre los votantes de La Libertad Avanza ese porcentaje desciende al 55%.

La imagen negativa también presenta diferencias: alcanza al 22% entre los libertarios y al 9% entre los peronistas.

Sin embargo, el conocimiento sobre la visita es prácticamente generalizado: el 97% de los encuestados sabe que el Papa llegará al país.

Además, el 60% considera importante su presencia, frente al 33% que le resta relevancia.

¿La visita del Papa puede perjudicar a Javier Milei?

La encuesta también indagó sobre las posibles consecuencias políticas de la visita papal.

El 60% de los argentinos considera que la llegada de León XIV no beneficiará ni perjudicará al Gobierno nacional. En tanto, el 16% cree que tendrá un impacto negativo para Milei y apenas el 10% considera que podría favorecerlo.

Otro dato significativo es que el 57% interpreta la visita como un acontecimiento religioso, mientras que el 31% le atribuye un carácter político.

Respecto de la identificación partidaria del Pontífice, la mitad de los encuestados considera que no representa a ningún espacio político argentino. Solo el 15% lo vincula con el peronismo y el 4% con La Libertad Avanza.

La agenda del papa León XIV en Argentina

La visita comenzará el domingo 8 de noviembre, cuando León XIV arribe a Buenos Aires y mantenga un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

Durante su estadía, el Pontífice encabezará celebraciones religiosas multitudinarias y participará de encuentros con dirigentes políticos, representantes sociales y autoridades eclesiásticas.

También visitará Córdoba y la Basílica de Luján, antes de partir hacia Perú el 11 de noviembre.

Será la primera visita de un Papa a la Argentina desde 1987, cuando Juan Pablo II recorrió el país. Infobae

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