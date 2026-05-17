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Una encuesta reveló qué es lo que le preocupa más a los argentinos

La incertidumbre económica volvió a ubicarse al tope de las preocupaciones sociales en una nueva encuesta nacional.

Un relevamiento realizado por las consultoras D’Alessio IROL y Berensztein mostró cuáles son actualmente los temas que más inquietan a los argentinos. Según el informe (realizado entre el 28 y el 30 de abril a 800 personas mayores de edad de todo el país), la incertidumbre frente a la situación económica encabeza el ranking con un 65%, seguida de cerca por la inseguridad (61%) y la inflación (60%).

El estudio también reflejó otras preocupaciones que vienen ganando terreno en la agenda pública. Entre ellas aparecen los actos de corrupción durante el gobierno de Javier Milei, la falta de propuestas de crecimiento económico, los ajustes impulsados por la gestión nacional y las dificultades para afrontar pagos de créditos y tarjetas. Más abajo en la lista se ubicaron el miedo a perder el trabajo, el acceso a las drogas y la impunidad vinculada a hechos de corrupción kirchnerista.

Uno de los datos más llamativos del informe estuvo relacionado con la imagen positiva de los dirigentes políticos. Contra varios pronósticos, el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos apareció primero en el ranking con un 46% de aceptación, superando a figuras de fuerte exposición mediática y electoral.

Detrás de Francos quedaron Patricia Bullrich con un 43%, mientras que Mauricio Macri y Axel Kicillof compartieron el tercer lugar con un 40% de imagen positiva. Más abajo apareció Milei (35%), apenas por detrás de Jorge Macri y por encima de Federico Sturzenegger.

La encuesta vuelve a mostrar que las preocupaciones económicas continúan dominando el humor social en Argentina (más allá de los cambios políticos y de gestión), mientras la dirigencia sigue enfrentando el desafío de recuperar confianza y ofrecer respuestas concretas frente a una sociedad cada vez más golpeada por la incertidumbre.

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