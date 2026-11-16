Una encuesta reveló el desgaste de Cornejo y posiciona a otro candidato como favorito para el 2027

La gestión de Alfredo Cornejo enfrenta un escenario de desgaste en la opinión pública mendocina, según un relevamiento de DC Consultores, dirigido por el analista Aníbal Urios. El estudio, realizado entre el 19 y el 22 de octubre sobre 1.270 casos en toda la provincia, con un margen de error de +/- 2,1%, señala que el gobernador registra un 53,1% de imagen negativa, frente a un 21,7% de positiva y un 25,2% de regular.

Entre las principales preocupaciones hacia 2027, el 23,6% menciona el triunfo de un candidato respaldado por Cornejo y el 20,7% expresa temor a que continúe el mismo esquema de gobierno. Al sumar ambas respuestas, el 44,3% manifiesta preocupación por la continuidad del actual modelo político.

En cuanto a la intención de voto para la gobernación, Luis Petri encabeza las preferencias con el 48,3%, seguido por Ulpiano Suárez, con el 22,8%. Más atrás aparecen Matías Stevanato, con el 12,4%; Tadeo García Zalazar, con el 7,6%; Anabel Fernández Sagasti, con el 2,5%; Flor Destéfanis, con el 1,6%; y Natalio Mema, con el 4,8%. El sondeo también refleja interrogantes sobre la unidad de Cambia Mendoza: ante una eventual interna, el 36,3% considera que se impondría un candidato sin el respaldo del gobernador y el 33,2% cree que Petri o Suárez podrían competir por fuera del frente. Solo el 30,5% proyecta un triunfo del postulante apoyado por Cornejo.

El panorama económico aparece como otro de los principales focos de malestar. El 84,2% de los encuestados manifiesta dificultades o disconformidad con la situación de sus ingresos familiares: un 31,2% asegura que aguanta con bronca, un 28,3% dice haber dejado de creer en las promesas y un 24,7% afirma estar en modo supervivencia. Además, el 47,6% identifica a los políticos como su principal motivo de cansancio cotidiano, por encima de la inseguridad (22,9%) y la gestión (18,2%). Entre las demandas para el próximo gobernador, el 45,7% prioriza la planificación y el desarrollo económico de Mendoza, mientras que el 38,9% de los consultados prefiere una reducción de Ingresos Brutos para atraer inversiones antes que recibir una devolución de los saldos a favor.

Por último, el relevamiento también expone cuestionamientos al liderazgo interno de Cornejo: el 65,8% considera que los dirigentes que discrepan con el gobernador son apartados, mientras que apenas el 7,3% cree que sus diferencias son valoradas. En paralelo, el 37,5% de los mendocinos considera que los intendentes deberían mantenerse al margen de las disputas partidarias y concentrarse en la gestión municipal. Los resultados forman parte del informe titulado «Desarrollo e inversión: la kriptonita de Cornejo. Un súper que ya no lo es», que analiza las expectativas del electorado y el escenario político provincial rumbo a 2027.