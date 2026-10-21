Una encuesta muestra cómo Luis Petri aventaja a los radicales de Cornejo que quieren sucederlo

La sucesión de Alfredo Cornejo en Mendoza empieza a mostrar una primera señal incómoda para el oficialismo provincial: si las elecciones a gobernador fueran mañana, Luis Petri sería el candidato más votado, con una ventaja considerable sobre los dirigentes radicales que aparecen en la medición. Así lo indica una encuesta de CB Global Data, realizada entre el 11 y el 15 de octubre y difundida por el sitio EncuestAR.

El ex ministro de Defensa y referente de La Libertad Avanza reúne el 33,4% de la intención de voto. Detrás aparece el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, con el 18,6%. La diferencia entre ambos es de 14,8 puntos porcentuales: una distancia que, en esta fotografía electoral, deja al radical bastante lejos de disputar el primer lugar. Pero, es el mejor posicionado.



El dato también interpela al radicalismo que gobierna la provincia. Suárez, uno de los nombres que asoma en la discusión por la continuidad de Cornejo, no logra acercarse a Petri, mientras que otros dirigentes de la UCR quedan aún más atrás. Tadeo García Zalazar alcanza apenas el 4,2%, muy por debajo de los dos primeros: Petri está ocho veces arriba del titular de Educación. Natalio Mema, el ministro de Gobierno, no aparece. aunque habría que ver si lo midieron.

En el peronismo, la encuesta muestra una disputa entre Anabel Fernández Sagasti, que obtiene el 12,2%, y Matías Stevanato, con el 10,8%. La senadora nacional del kirchnerismo aparece por encima del intendente de Maipú, aunque la diferencia entre ambos es de solo 1,4 puntos. En tanto, Micaela Blanco Minoli, del FIT-U, registra el 1,8%.

La medición también deja un espacio significativo de indefinición: el 13,2% respondió que no sabe a quién votaría, mientras que el 5,8% elegiría votar en blanco. Entre ambos segmentos suman el 19% de las respuestas, un caudal que todavía podría modificar el escenario a medida que se acerque la elección.

El estudio se realizó sobre una muestra de 1.098 casos, mediante encuestas telefónicas automatizadas (CAWI, según la ficha difundida), con un margen de error informado de ±3 puntos porcentuales.

Aunque falta tiempo para la definición de candidaturas y una encuesta no equivale a un resultado electoral, el mensaje de esta primera fotografía es claro: Luis Petri arranca con una ventaja amplia y los aspirantes radicales aparecen obligados a construir competitividad. Para Cornejo, el desafío de la sucesión no será solamente ordenar la interna propia, sino también evitar que el principal capital electoral quede del otro lado de la alianza oficialista.