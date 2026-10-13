Una encuesta midió a Milei contra Kicillof y un candidato inesperado: el resultado que sorprendió

Una nueva encuesta nacional sobre las elecciones presidenciales de 2027 reveló que Javier Milei y Axel Kicillof se encuentran en un empate técnico frente a un eventual balotaje, pero también mostró que el Presidente pierde ocho puntos de intención de voto cuando enfrenta a un candidato ajeno al peronismo.

El relevamiento de QMonitor, elaborado por la consultora QSocial Big Data, ubicó a Milei con el 42% de los votos frente al 41% del gobernador bonaerense, una diferencia de apenas un punto porcentual, mientras que el 16% de los consultados manifestó que no sabe a quién votar.

Sin embargo, cuando la consultora planteó un hipotético enfrentamiento entre Milei y el empresario Daniel Hadad, fundador de Infobae, el mandatario obtuvo el 34%, su rival alcanzó el 15% y el 51% de los encuestados quedó en la indecisión.

Según el análisis de la consultora, esta diferencia sugiere que una parte del electorado que acompaña a Milei en un enfrentamiento contra el peronismo podría estar motivada por el rechazo a ese espacio político, más que por una adhesión al oficialismo.

El estudio también mostró que el 54% de los encuestados está dispuesto a votar por un candidato que no le agrada completamente si considera que puede derrotar al dirigente que más rechaza, una proporción que aumentó diez puntos desde mayo.

En cuanto a la reelección presidencial, el 55% manifestó que prefiere que Milei no obtenga un segundo mandato, frente al 33% que desea su continuidad. Además, el 56% consideró que una eventual reelección del mandatario representaría un retroceso para el país.

La imagen del Gobierno y la situación económica

El trabajo registró, por otra parte, una leve recuperación de algunos indicadores de percepción social y económica, después de varios meses de deterioro.

La evaluación negativa de la situación del país descendió del 55% al 47%, mientras que las opiniones positivas crecieron cuatro puntos y alcanzaron el 17%. En paralelo, la aprobación de la gestión presidencial se mantuvo en el 35%.

En materia económica, el 56% considera que la actividad está estancada o en retroceso y el 36% reconoce que tiene deudas con pagos atrasados o que directamente no puede afrontar.

La encuesta también reflejó dificultades para la oposición: el 66% desaprueba su comportamiento y el 64% considera que no está preparada para gobernar en 2027.

El relevamiento se realizó de manera online entre el 5 y el 28 de septiembre de 2026, sobre una muestra nacional de 1.650 personas mayores de 18 años en condiciones de votar, con un margen de error informado de +/- 2,4 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.