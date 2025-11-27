Una directora municipal se fue de fiesta y le pidió a uno de sus súbditos información para evadir la alcoholemia

En medio del debate por el caso del concejal sanrafaelino que fue interceptado manejando borracho, otro escándalo salió a la luz en un departamento del Valle de Uco luego de la viralización de unas conversaciones de WhatsApp entre un preventor y una directora de la Municipalidad de Tupungato.

Desde hace días, en Mendoza, no se habla de otra cosa que no sea la alcoholemia positiva que dio Martín Antolín en pleno corazón de la calle Arístides Villanueva de la Ciudad de Mendoza. Allí dio 1,15 gramos de alcohol por litro de sangre, desatando así una lluvia de críticas, entre las que se destacó la del gobernador Alfredo Cornejo.

El mandatario aseguró que el concejal que asumió en 2023 y responde al Partido Libertario debe renunciar ya que “es lo más saludable” y que “debe dar el ejemplo”. A eso se suma el caso del edil de Guaymallén, Miqueas Burgoa, quien en la previa de la Fiesta de la Ganadería y luego de la paella radical que se realiza en General Alvear, también dio positivo, aunque este nunca renunció a su banca ni pudo ser destituido por el cuerpo de concejales de la comuna que comanda Marcos Calvente.

“Ya lo he manifestado: esas cosas le ocurren a un ciudadano común y está mal. Hemos elevado muchísimo las penas y, además, todas esas cosas ocurren porque la Policía está controlando. Es decir, hay muchas cosas del ordenamiento y del tránsito, pero también de la convivencia ciudadana, donde los municipios tienen mucha competencia. Cuanto más se involucran en ese tema, mejor”, indicó Alfredo Cornejo cuando fue consultado por la prensa.

Ahora, el escándalo se traslada al Valle de Uco. Ahí, en una supuesta conversación de madrugada, Yemina Sagas, actual directora de Seguridad Ciudadana habría entablado una charla con un agente, donde, pasadas las 5 de la mañana de un domingo, le pide coordenadas de los puestos de control que se instalarían para controlar la alcoholemia dentro de los límites del departamento, operativo que se montó a pesar de que el preventor advirtió que estaba lloviendo.

En el chat, Sagas habla con V. y le comenta que ella y sus amigos están saliendo de una fiesta y le pide referencias. Luego de informados los operativos, la charla fluye y la funcionaria le da aviso al preventor de que van en dos autos y los describe para que, los otros agentes afectados, los dejen pasar.

“jjjj dale Yemi… igual nadie va a parar ese auto jjjj”, expresa jocoso el agente que, tras el intercambio comienza a mandar audios a la funcionaria en cuestión quien le aclara que “somos dos (autos) igual te aviso”.

Ahondando un poco más en detalles, Sagas le informa a su subordinado que “el alfa 13 de las 20 es de un penitenciario y de una policía”. Y agrega: “Fijate seguro no quieren actuaciones”.

El preventor solo se limita a enviar audios por lo que poco se puede saber de lo que le dice en la continuidad de la charla que se hizo viral en el departamento de Tupungato este miércoles.

Los chats viralizados en Tupungato